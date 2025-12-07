На Волыни пьяный водитель устроил смертельную аварию — как его наказал суд

Место ДТП. Фото: Прокуратура Украины

Житель села Лыще Луцкого района сел за руль пьяный и совершил смертельную аварию. Ему уже избрали наказание.

Об этом 5 декабря сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в мае прошлого года водитель автомобиля AUDI A5 на улице Глушец в Луцке во время обгона нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем, который ехал навстречу. В результате ДТП погиб 27-летний пассажир.

Решение суда

Виновника аварии приговорили к семи годам заключения. Кроме того, в течение десяти лет он не будет иметь права управлять транспортом.

Напомним, экс-премьер-министра Украины Николая Азарова признали виновным в государственной измене. Заочно ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Донецкой области судья устроился на работу к оккупантам. Заочно его приговорили к 15 годам тюрьмы.