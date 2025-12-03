Николая Азарова заочно осудили за госизмену

Экс-премьера Азарова заочно осудили за госизмену — что известно
Экс-премьер-министра Украины Николая Азарова заочно приговорили к 15 годам заключения. Суд признал, что бывший чиновник совершил государственную измену.
Об этом информирует пресс-служба СБУ в среду, 3 декабря.
Экс-премьера Николая Азарова осудили — детали
Итак, заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Суд признал, что он совершил государственную измену.
Следствие установило, что скрываясь за пределами Украины, экс-чиновник активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах Кремля.
Среди прочего, Азаров регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах московских пропагандистов. Во время выступлений фигурант оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.
Для распространения информдиверсий Азаров использует собственные каналы в Telegram и YouTube, а также личные страницы в соцсетях.
По материалам дела, администрированием информресурсов экс-премьера и подготовкой провокационных публикаций занималась его помощница — бывшая чиновница одной из райадминистраций Киева.
Также она дистанционно договаривалась с представителями российских медиа о времени и тематике участия Азарова в прямых эфирах или записи комментариев.
Перед отправкой ему "тезисов" для выступлений и публикацией сообщений фигурантка согласовывала материалы с бывшей коллегой по госучреждению, которая выехала в Москву и работает на Азарова.
По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.
В мае 2025 года стало известно, что Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук.
Ранее мы информировали, что правительство Канады ввело санкции против Николая Азарова.
