Николая Азарова заочно осудили за госизмену

Премьер-министр Украины (2010 — 2014 годы) Николай Азаров. Фото: flickr.com

Экс-премьер-министра Украины Николая Азарова заочно приговорили к 15 годам заключения. Суд признал, что бывший чиновник совершил государственную измену.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в среду, 3 декабря.

Итак, заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Суд признал, что он совершил государственную измену.

Следствие установило, что скрываясь за пределами Украины, экс-чиновник активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах Кремля.

Среди прочего, Азаров регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах московских пропагандистов. Во время выступлений фигурант оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Для распространения информдиверсий Азаров использует собственные каналы в Telegram и YouTube, а также личные страницы в соцсетях.

По материалам дела, администрированием информресурсов экс-премьера и подготовкой провокационных публикаций занималась его помощница — бывшая чиновница одной из райадминистраций Киева.

Также она дистанционно договаривалась с представителями российских медиа о времени и тематике участия Азарова в прямых эфирах или записи комментариев.

Перед отправкой ему "тезисов" для выступлений и публикацией сообщений фигурантка согласовывала материалы с бывшей коллегой по госучреждению, которая выехала в Москву и работает на Азарова.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Одной из его помощниц суд заочно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

В мае 2025 года стало известно, что Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук.

Ранее мы информировали, что правительство Канады ввело санкции против Николая Азарова.