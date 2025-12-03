Миколу Азарова заочно засудили за держзраду

Прем'єр-міністр України (2010 — 2014 роки) Микола Азаров. Фото: flickr.com

Експрем'єр-міністра України Миколу Азарова заочно засудили до 15 років ув'язнення. Суд визнав, що колишній посадовець вчинив державну зраду.

Про це інформує пресслужба СБУ у середу, 3 грудня.

Отже, заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров. Суд визнав, що він вчинив державну зраду.

Слідство встановило, що переховуючись за межами України, експосадовець активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля.

Серед іншого, Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах московських пропагандистів. Під час виступів фігурант виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України й розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Для поширення інформдиверсій Азаров використовує власні канали у Telegram та YouTube, а також особисті сторінки у соцмережах.

За матеріалами справи, адмініструванням інформресурсів експрем’єра та підготовкою провокативних публікацій займалася його помічниця — колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва.

Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів.

Перед відправленням йому "тез" для виступів та публікацією дописів фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до москви і працює на Азарова.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Одній з його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

У травні 2025 року стало відомо, що Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук.

Раніше ми інформували, що уряд Канади запровадив санкції проти Миколи Азарова.