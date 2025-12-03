Відео
Головна Новини дня Експрем'єра Азарова заочно засудили за держзраду — що відомо

Експрем'єра Азарова заочно засудили за держзраду — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 19:34
Миколу Азарова заочно засудили за держзраду
Прем'єр-міністр України (2010 — 2014 роки) Микола Азаров. Фото: flickr.com

Експрем'єр-міністра України Миколу Азарова заочно засудили до 15 років ув'язнення. Суд визнав, що колишній посадовець вчинив державну зраду.

Про це інформує пресслужба СБУ у середу, 3 грудня.

Читайте також:

Експрем'єра Миколу Азарова засудили — деталі

Отже, заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров. Суд визнав, що він вчинив державну зраду. 

Слідство встановило, що переховуючись за межами України, експосадовець активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля.

Серед іншого, Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах московських пропагандистів. Під час виступів фігурант виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України й розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Для поширення інформдиверсій Азаров використовує власні канали у Telegram та YouTube, а також особисті сторінки у соцмережах.

За матеріалами справи, адмініструванням інформресурсів експрем’єра та підготовкою провокативних публікацій займалася його помічниця — колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва.

Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів.

Перед відправленням йому "тез" для виступів та публікацією дописів фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до москви і працює на Азарова. 

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); 
  • ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою); 
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); 
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). 

Одній з його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

У травні 2025 року стало відомо, що Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук.

Раніше ми інформували, що уряд Канади запровадив санкції проти Миколи Азарова.

СБУ суд держзрада Микола Азаров покарання судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
