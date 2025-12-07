Відео
Головна Новини дня П'яний водій скоїв смертельну ДТП — вирок суду

П'яний водій скоїв смертельну ДТП — вирок суду

Дата публікації: 7 грудня 2025 03:32
На Волині п'яний водій влаштував смертельну аварію — як його покарав суд
Місце ДТП. Фото: Прокуратура України

Житель села Лище Луцького району сів за кермо п'яний і скоїв смертельну аварію. Йому вже обрали покарання.

Про це 5 грудня повідомили у Волинській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у травні минулого року водій автівки AUDI A5 на вулиці Глушець у Луцьку під час обгону порушив ПДР і зіткнувся з автомобілем, який їхав назустріч. Унаслідок ДТП загинув 27-річний пасажир.

Рішення суду 

Винуватця аварія засудили до семи років ув'язнення. Крім того, упродовж десяти років він не матиме права керувати транспортом.

Нагадаємо, експрем'єр-міністра України Миколу Азарова визнали винним у державній зраді. Заочно йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Донецькій області суддя влаштувався на роботу до окупантів. Заочно його засудили до 15 років в'язниці.

ДТП суд аварія водії судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
