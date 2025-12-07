На Волині п'яний водій влаштував смертельну аварію — як його покарав суд

П'яний водій скоїв смертельну ДТП — вирок суду
Житель села Лище Луцького району сів за кермо п'яний і скоїв смертельну аварію. Йому вже обрали покарання.
Про це 5 грудня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, у травні минулого року водій автівки AUDI A5 на вулиці Глушець у Луцьку під час обгону порушив ПДР і зіткнувся з автомобілем, який їхав назустріч. Унаслідок ДТП загинув 27-річний пасажир.
Рішення суду
Винуватця аварія засудили до семи років ув'язнення. Крім того, упродовж десяти років він не матиме права керувати транспортом.
