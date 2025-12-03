Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Суддя зрадив Україну — що вирішив суд

Суддя зрадив Україну — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 01:03
Суддя з України працював на РФ у ДНР — як його покарав суд
Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Донецькій області суддя влаштувався на роботу до окупантів. Зрадник наразі перебуває в розшуку, але заочно йому вже обрали покарання.

Про це 26 листопада повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

У 2015 році суддя Калінінського районного суду Горлівки обійняв посаду "судді центрально-міського міжрайонного суду Горлівки ДНР". Працюючи на ворога, фігурант ухвалює вироки, які мають не правовий, а каральний характер, спирається на норми законодавства РФ, допомагає окупантам закріпляти владу та обмежує права українців. 

Рішення суду 

Представника Феміди визнали винним, засудили до 15 років ув'язнення та на десять років позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, у засудженого конфіскують майно. З посади в Україні його звільнили.

Нагадаємо, у Криму п'ятеро суддів після окупації півострова влаштувалися на роботу до росіян. Їм заочно призначили покарання у вигляді 13 років ув'язнення та конфіскації майна.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який під час окупації Куп'янського району Харківщини виконував обов'язки директора окупаційного терцентру соцобслуговання. Колаборанта засудили до десяти років ув'язнення та конфіскації майна. Щоправда, наразі він переховується на території РФ.

суд Донецька область судді держзрада покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації