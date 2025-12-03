Суддя з України працював на РФ у ДНР — як його покарав суд

Суддя. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Донецькій області суддя влаштувався на роботу до окупантів. Зрадник наразі перебуває в розшуку, але заочно йому вже обрали покарання.

Про це 26 листопада повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У 2015 році суддя Калінінського районного суду Горлівки обійняв посаду "судді центрально-міського міжрайонного суду Горлівки ДНР". Працюючи на ворога, фігурант ухвалює вироки, які мають не правовий, а каральний характер, спирається на норми законодавства РФ, допомагає окупантам закріпляти владу та обмежує права українців.

Рішення суду

Представника Феміди визнали винним, засудили до 15 років ув'язнення та на десять років позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, у засудженого конфіскують майно. З посади в Україні його звільнили.

Нагадаємо, у Криму п'ятеро суддів після окупації півострова влаштувалися на роботу до росіян. Їм заочно призначили покарання у вигляді 13 років ув'язнення та конфіскації майна.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який під час окупації Куп'янського району Харківщини виконував обов'язки директора окупаційного терцентру соцобслуговання. Колаборанта засудили до десяти років ув'язнення та конфіскації майна. Щоправда, наразі він переховується на території РФ.