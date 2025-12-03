Судья из Украины работал на РФ в ДНР — как его наказал суд

Судья. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Донецкой области судья устроился на работу к оккупантам. Предатель сейчас находится в розыске, но заочно ему уже избрали наказание.

Об этом 26 ноября сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Детали дела

В 2015 году судья Калининского районного суда Горловки занял должность "судьи центрально-городского межрайонного суда Горловки ДНР". Работая на врага, фигурант принимает приговоры, которые имеют не правовой, а карательный характер, руководствуется нормами законодательства РФ, помогает оккупантам закреплять власть и ограничивает права украинцев.

Решение суда

Представителя Фемиды признали виновным, приговорили к 15 годам заключения и на десять лет лишили права занимать любые должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, у осужденного конфискуют имущество. С должности в Украине его уволили.

Напомним, в Крыму пятеро судей после оккупации полуострова устроились на работу к россиянам. Им заочно назначили наказание в виде 13 лет заключения и конфискации имущества.

Также мы сообщали о приговоре мужчине, который во время оккупации Купянского района Харьковщины исполнял обязанности директора оккупационного терцентра соцобслуживания. Коллаборациониста приговорили к десяти годам заключения и конфискации имущества. Правда, сейчас он скрывается на территории РФ.