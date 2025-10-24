В ДТП травмировался пассажир — как суд наказал пьяного водителя

Место ДТП. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Львовской области

Житель Львовской области совершил на Ивано-Франковщине ДТП, в результате которого пострадал человек. За совершенное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом 21 октября сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Детали дела

Авария произошла в селе Микуличин Надворнянского района. Пьяный водитель автомобиля Daimler Chrysler 316 не справился с управлением — машина перевернулась. Пассажир виновника ДТП получил тяжелые травмы.

Решение суда

Водителя приговорили к трем с половиной годам заключения. Кроме того, в течение шести лет он не будет иметь права управлять транспортом.

