Україна
П'яний водій травмував пасажира — що вирішив суд

П'яний водій травмував пасажира — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 01:03
Оновлено: 18:54
У ДТП травмувався пасажир — як суд покарав п'яного водія
Місце ДТП. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Львівської області

Житель Львівської області скоїв на Івано-Франківщині ДТП, унаслідок якої постраждала людина. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці.

Про це 21 жовтня повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

Аварія сталася в селі Микуличин Надвірнянського району. П'яний водій автомобіля Daimler Chrysler 316 не впорався з керуванням — машина перекинулася. Пасажир винуватця ДТП зазнав тяжких травм.

Рішення суду 

Керманича засудили до трьох із половиною років ув'язнення. Крім того, упродовж шести років він не матиме права керувати транспортом.

Нагадаємо, волинянин відкрив стрілянину по рідній сестрі, племіннику та правоохоронцях. Йому призначили покарання у вигляді ув'язнення. 

Також ми повідомляли про вирок жінці, яка завдала смертельних травм своєму співмешканцю. За вчинене вона проведе у в'язниці понад сім років.

ДТП суд аварія покарання судові рішення постраждалі
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
