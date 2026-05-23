Петр Павел призвал НАТО "показать зубы" России

Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО перейти к более решительному ответу на провокации России на восточном фланге Альянса. Он подчеркнул, что без жесткой реакции Москва и в дальнейшем будет проверять границы безопасности НАТО и может усиливать давление. По его словам, Альянс должен демонстрировать готовность к решительным действиям в ответ на такие инциденты.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Петра Павела.

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" РФ

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что Альянсу необходимо демонстрировать решимость и "показать зубы" в ответ на действия России, которые, по его словам, направлены на проверку границ реагирования НАТО.

Он призвал к введению "достаточно решительных, потенциально даже асимметричных" ответных мер, подчеркнув, что без этого Кремль может только наращивать провокации. Павел предложил ряд мер, среди которых отключение интернета, изоляция российских банков от мировых финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство стран НАТО.

"Когда я спрашивал их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, близкие встречи или пролеты над боевыми кораблями в Черном или Балтийском морях, их ответ был: "Потому что мы можем". Именно такое поведение мы и позволили", — сказал чешский президент.

Читайте также:

Павел также отметил, что после 2014 года Россия изучила механизмы реагирования НАТО и сформировала тактику, которая не переходит формально границу применения статьи 5, но постоянно приближается к ней.

По его словам, российские военные пользуются "параличом в принятии решений" внутри Альянса, что лишь поощряет дальнейшие провокации.

Отдельно Президент Чехии высказал мнение, что Россия понимает прежде всего язык силы, а не дипломатических призывов, и предупредил о необходимости реагирования на нарушение воздушного пространства НАТО, в частности путем возможного сбивания беспилотников или самолетов.

Он также подчеркнул, что отсутствие реакции Альянса может привести к дальнейшей эскалации со стороны Москвы, которая, по его словам, действует по принципу "эскалация для деэскалации".

Новини.LIVE информировали, что Великобритания вместе с девятью европейскими странами создает новую многонациональную морскую группировку для усиления безопасности на северных рубежах. Инициатива должна стать оперативным дополнением к НАТО и направлена на сдерживание российского флота на фоне провокаций. В новый формат войдут государства Объединенных экспедиционных сил, в частности страны Балтии, Скандинавии и Северной Европы.

Новини.LIVE также писали, что министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Вооруженные силы Украины входят в четверку сильнейших армий Европы. Она подчеркнула необходимость скорейшей интеграции Украины в НАТО, учитывая вызовы безопасности. По ее словам, к самым боеспособным армиям региона также относятся войска Турции, Польши и Финляндии.