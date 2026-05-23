Петр Павел закликав НАТО "показати зуби" Росії

Президент Чехії Петр Павел.

Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО перейти до більш рішучої відповіді на провокації Росії на східному фланзі Альянсу. Він наголосив, що без жорсткої реакції Москва й надалі перевірятиме межі безпеки НАТО та може посилювати тиск. За його словами, Альянс має демонструвати готовність до рішучих дій у відповідь на такі інциденти.

Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" РФ

Президент Чехії Петр Павел наголосив, що Альянсу необхідно демонструвати рішучість і "показати зуби" у відповідь на дії Росії, які, за його словами, спрямовані на перевірку меж реагування НАТО.

Він закликав до запровадження "достатньо рішучих, потенційно навіть асиметричних" заходів у відповідь, підкресливши, що без цього Кремль може лише нарощувати провокації. Павел запропонувавши низку заходів, серед яких відключення інтернету, ізоляція російських банків від світових фінансових систем та збивання літаків, що порушують повітряний простір країн НАТО.

"Коли я запитував їх, чому вони здійснюють ці провокаційні дії в повітрі, близькі зустрічі або прольоти над бойовими кораблями в Чорному чи Балтійському морях, їхня відповідь була: "Тому що ми можемо". Саме таку поведінку ми й дозволили", — сказав чеський президент.

Павел також зазначив, що після 2014 року Росія вивчила механізми реагування НАТО і сформувала тактику, яка не переходить формально межу застосування статті 5, але постійно наближається до неї.

За його словами, російські військові користуються "паралічем у прийнятті рішень" всередині Альянсу, що лише заохочує подальші провокації.

Окремо Президент Чехії висловив думку, що Росія розуміє насамперед мову сили, а не дипломатичних закликів, і попередив про необхідність реагування на порушення повітряного простору НАТО, зокрема шляхом можливого збиття безпілотників або літаків.

Він також наголосив, що відсутність реакції Альянсу може призвести до подальшої ескалації з боку Москви, яка, за його словами, діє за принципом "ескалація для деескалації".

Новини.LIVE інформували, що Велика Британія разом із дев’ятьма європейськими країнами створює нове багатонаціональне морське угруповання для посилення безпеки на північних рубежах. Ініціатива має стати оперативним доповненням до НАТО та спрямована на стримування російського флоту на тлі провокацій. До нового формату увійдуть держави Об’єднаних експедиційних сил, зокрема країни Балтії, Скандинавії та Північної Європи.

Новини.LIVE також писали, що Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Збройні сили України входять до четвірки найсильніших армій Європи. Вона наголосила на необхідності якнайшвидшої інтеграції України до НАТО з огляду на безпекові виклики. За її словами, до найбоєздатніших армій регіону також належать війська Туреччини, Польщі та Фінляндії.