Британія та дев'ять країн Європи створюють новий морський альянс

Загальний вигляд суден на базі ВМС Німеччини в Кілі. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Десять європейських держав на чолі з Великою Британією створюють нове багатонаціональне військово-морське угруповання для захисту північних рубежів від російської агресії. Ініціатива діятиме як оперативне доповнення до сил НАТО, щоб стримувати російський флот в умовах безперервних провокацій.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

Лондон анонсував створення багатонаціональних морських сил

Королівський військово-морський флот Великої Британії ініціював створення нового оборонного союзу на морі. Генерал Гвін Дженкінс заявив, що десять держав Об'єднаних експедиційних сил (JEF) домовилися сформувати "багатонаціональні морські сили".

До коаліції увійшли Велика Британія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія, а також Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія. Наразі до цієї групи може приєднатися і Канада. Новий формат позиціюють як "доповнення до НАТО", адже сама структура JEF існує з 2014 року. Її створили після анексії Криму для миттєвого реагування на небезпеку ще до застосування п'ятої статті Північноатлантичного договору.

Головною причиною такого кроку стала агресивна поведінка Москви. Генерал Дженкінс підкреслив, що Велика Британія має "відкритий морський кордон із Росією на півночі". Навіть попри кризу на Близькому Сході, де через американо-ізраїльську війну проти Ірану заблоковано Ормузьку протоку, командувач флоту констатує: "Росія залишається найсерйознішою загрозою для нашої безпеки. За останні два роки кількість російських вторгнень у наші води зросла майже на третину".

Управління новим угрупованням візьме на себе британський військовий штаб у Нортвуді, розташований на північному заході Лондона. За словами Дженкінса, ці сили будуть "створені для негайного вступу в бій у разі потреби, маючи реальні можливості, реальні військові плани та реальну інтеграцію". Водночас сама Велика Британія зіткнулася з серйозною нестачею військових суден через брак інвестицій у минулому. Щоб закрити цю прогалину та посилити боєздатність, протягом найближчих двох років поряд із британськими кораблями чергуватимуть великі морські дрони — "безекіпажні кораблі супроводу".

Напруженість навколо британських вод триває вже не перший місяць. У квітні уряд Британії заявив, що військові відстежували російські підводні човни-шпигуни, які таємно спостерігали за підводною інфраструктурою Сполученого Королівства.

Крім того, Росія відкрито ігнорує попередження Лондона щодо руху підсанкційних суден. 25 березня прем'єр-міністр Кір Стармер публічно застеріг Москву, проте російські фрегати все одно почали конвоювати нафтові танкери через Дуврську протоку. З того моменту британські води перетнули щонайменше 98 суден російського "тіньового флоту". І хоча Велика Британія погрожувала затримувати такі танкери, до реальних арештів справа поки не дійшла, на відміну від практики інших європейських країн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів із пропозицією створити "Об'єднані збройні сили" Європи. Він пояснив, чому Європі потрібен додатковий захист та яку роль може відіграти Україна.

А у квітні глава української держави пропонував створити військово-політичний альянс, куди могла б увійти Велика Британія, Норвегія, Туреччина та Україна. Зеленський пояснив, як таким чином можна встановити новий контроль над торговими шляхами та підсилити оборону кожної з країн.