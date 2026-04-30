Британия и девять стран Европы создают новый морской альянс

Общий вид судов на базе ВМС Германии в Киле.

Десять европейских государств во главе с Великобританией создают новую многонациональную военно-морскую группировку для защиты северных рубежей от российской агрессии. Инициатива будет действовать как оперативное дополнение к силам НАТО, чтобы сдерживать российский флот в условиях непрекращающихся провокаций.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

Лондон анонсировал создание многонациональных морских сил

Королевский военно-морской флот Великобритании инициировал создание нового оборонительного союза на море. Генерал Гвин Дженкинс заявил, что десять государств Объединенных экспедиционных сил (JEF) договорились сформировать "многонациональные морские силы".

В коалицию вошли Великобритания, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония, а также Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия. Сейчас к этой группе может присоединиться и Канада. Новый формат позиционируют как "дополнение к НАТО", ведь сама структура JEF существует с 2014 года. Ее создали после аннексии Крыма для мгновенного реагирования на опасность еще до применения пятой статьи Североатлантического договора.

Главной причиной такого шага стало агрессивное поведение Москвы. Генерал Дженкинс подчеркнул, что Великобритания имеет "открытую морскую границу с Россией на севере". Даже несмотря на кризис на Ближнем Востоке, где из-за американо-израильской войны против Ирана заблокирован Ормузский пролив, командующий флотом констатирует: "Россия остается самой серьезной угрозой для нашей безопасности. За последние два года количество российских вторжений в наши воды выросло почти на треть".

Управление новой группировкой возьмет на себя британский военный штаб в Нортвуде, расположенный на северо-западе Лондона. По словам Дженкинса, эти силы будут "созданы для немедленного вступления в бой в случае необходимости, имея реальные возможности, реальные военные планы и реальную интеграцию". В то же время сама Великобритания столкнулась с серьезной нехваткой военных судов из-за нехватки инвестиций в прошлом. Чтобы закрыть этот пробел и усилить боеспособность, в течение ближайших двух лет рядом с британскими кораблями будут дежурить большие морские дроны — "безэкипажные корабли сопровождения".

Напряженность вокруг британских вод продолжается уже не первый месяц. В апреле правительство Британии заявило, что военные отслеживали российские подводные лодки-шпионы, которые тайно наблюдали за подводной инфраструктурой Соединенного Королевства.

Кроме того,Россия открыто игнорирует предупреждения Лондона о движении подсанкционных судов. 25 марта премьер-министр Кир Стармер публично предостерег Москву, однако российские фрегаты все равно начали конвоировать нефтяные танкеры через Дуврский пролив. С того момента британские воды пересекли по меньшей мере 98 судов российского "теневого флота". И хотя Великобритания угрожала задерживать такие танкеры, до реальных арестов дело пока не дошло, в отличие от практики других европейских стран.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский обратился к партнерам с предложением создать "Объединенные вооруженные силы" Европы. Он объяснил, почему Европе нужна дополнительная защита и какую роль может сыграть Украина.

А в апреле глава украинского государства предлагал создать военно-политический альянс, куда могла бы войти Великобритания, Норвегия, Турция и Украина. Зеленский объяснил, как таким образом можно установить новый контроль над торговыми путями и усилить оборону каждой из стран.