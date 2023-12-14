Петиция об отмене "правок Лозового" набрала необходимые голоса за рекордное время

Подписка электронной петиции. Иллюстративное фото: соцсети

В Офисе Президента Украины не захотели рассматривать петицию Центра противодействия коррупции по категорической отмене скандально известных "правок Лозового". При этом петиция набрала необходимое количество голосов на рассмотрение за рекордное количество времени.

Об этом сообщил глава организации Виталий Шабунин.

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"Отдельные "слуги народа" убеждали журналистов, что мы не соберем подписи, потому что якобы для людей это "очень сложная тема". Дорогие "слуги", если вы за 4 года во власти не смогли разобраться с теми "правками", совсем не значит", что украинцы не разберутся. И не с такими (и не такими) разбирались", — заявил Шабунин.

Источник: соцсети

Он добавляет: согласно действующему законодательству, законодательную инициативу в парламенте имеет президент, поэтому ЦПК в очередной раз подаст петицию. Однако на Банковой вообще свернули процесс подписи петиции.

Источник: соцсети

"Офис Президента испугался, что петиция за отмену "правок Лозового-Ионушаса" наберет 100 000, поэтому закрыл возможность для подписи. Но на Банковой точно поняли, насколько украинцам болит, что фигуранты топ-коррупционных (и не только) дел уходят от ответственности", — говорится в сообщении от ЦБК в соцсетях.

Имеется количество подписей петиции от ГПК. Источник: соцсети

Что такое "правки Лозового-Ионушаса"

Отметим, что "Правки Лозового-Ионушаса" — это изменения в уголовно-процессуальный Кодекс Украины, которые несут в себе новый способ защиты от уголовной ответственности — обжаловать сообщение о подозрении. То есть если суд признает, что следователи или сыщики, расследовали дело дольше указанного периода, дело может быть закрыто.

При этом на отмене таких правок настаивали как Еврокомиссия, так и послы G7. Они аргументировали это тем, что это может усилить авторитет и независимость САП, защитит полномочия спецпрокуратуры и НАБУ, и позволит антикоррупционным силовым ведомствам запрашивать экстрадицию и проводить расследования против депутатов.

Напомним, что ранее Верховная Рада признала независимость САП и частично упразднила скандальные "правки Лозового". В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя вторжение ТЦК СП в спортзалы, обвинил украинцев в нежелании "ничего не делать для государства".