Зеленського просять заборонити Telegram в Україні — петиція
На сайті Офісу Президента з'явилася петиція щодо блокування Telegram в Україні. Наразі за неї проголосувало вже 413 людей.
Відповідна петиція опублікована на сайті ОП.
Що каже авторка петиції про блокування Telegram в Україні
За словами авторки петиції Софії Тимошенко, незважаючи на те, що власники Telegram кажуть, що месенджер незалежний від влади РФ, проте це не так.
"Було би дивно після двох років великої війни вважати, що в такій авторитарній системі, як російська, можна мати вплив рівня Павла Дурова, і при цьому зберегти незалежність від президента і ФСБ", — заявила вона.
Авторка додала, що Telegram може загрожувати державній безпеці України.
Тимошенко наголосила, що цим застосунком продовжують і далі користуватися українські воїни, таким чином вони власноруч передають "свої дані прямо в руки ворога".
Загроза анонімних Telegram-каналів
Крім того, за її словами, розробником цього месенджеру є Павло Дуров, який раніше створив соцмережу "Вконтакте", яка заблокована в Україні з 2017 року.
"І наостанок — неврегульованість анонімних Telegram-каналів, які здатні чи то влаштувати неконтрольовану паніку серед українців в перші дні після вторгнення, чи то дискредитовувати вільні медіа, несе у собі загрози як держбезпеці, так і нашій інтеграції в ЄС, для якого існування свободи слова є ключовим поняттям демократії", — зауважила авторка петиції.
Нагадаємо, раніше в організації "Репортери без кордонів" засудили спробу анонімних Telegram-каналів дискредитувати "Детектор медіа" та ІМІ. Як відомо, ці ресурси поширили фейк про те, що нібито "ДМ" "платить рублями" російським сервісам і "спонсорує війну".
Читайте Новини.LIVE!