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Зеленського просять заборонити Telegram в Україні — петиція

7 грудня 2023 21:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленського просять заборонити Telegram в Україні — петиція
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На сайті Офісу Президента з'явилася петиція щодо блокування Telegram в Україні. Наразі за неї проголосувало вже 413 людей. 

Відповідна петиція опублікована на сайті ОП.

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Що каже авторка петиції про блокування Telegram в Україні

За словами авторки петиції Софії Тимошенко, незважаючи на те, що власники Telegram кажуть, що месенджер незалежний від влади РФ, проте це не так. 

петиція про заборону телеграму в Україні
Петиція щодо блокування Telegram. Фото: ОП

"Було би дивно після двох років великої війни вважати, що в такій авторитарній системі, як російська, можна мати вплив рівня Павла Дурова, і при цьому зберегти незалежність від президента і ФСБ", — заявила вона.

Авторка додала, що Telegram може загрожувати державній безпеці України.

Тимошенко наголосила, що цим застосунком продовжують і далі користуватися українські воїни, таким чином вони власноруч передають "свої дані прямо в руки ворога".

Загроза анонімних Telegram-каналів

Крім того, за її словами, розробником цього месенджеру є Павло Дуров, який раніше створив соцмережу "Вконтакте", яка заблокована в Україні з 2017 року.

"І наостанок — неврегульованість анонімних Telegram-каналів, які здатні чи то влаштувати неконтрольовану паніку серед українців в перші дні після вторгнення, чи то дискредитовувати вільні медіа, несе у собі загрози як держбезпеці, так і нашій інтеграції в ЄС, для якого існування свободи слова є ключовим поняттям демократії", — зауважила авторка петиції. 

Нагадаємо, раніше в організації "Репортери без кордонів" засудили спробу анонімних Telegram-каналів дискредитувати "Детектор медіа" та ІМІ. Як відомо, ці ресурси поширили фейк про те, що нібито "ДМ" "платить рублями" російським сервісам і "спонсорує війну".

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