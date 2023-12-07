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Зеленского просят запретить Telegram в Украине — петиция

7 декабря 2023 21:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленского просят запретить Telegram в Украине — петиция
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На сайте Офиса Президента появилась петиция о блокировке Telegram в Украине. Сейчас за нее проголосовало уже 413 человек.

Соответствующая петиция опубликована на сайте ОП.

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Что говорит автор петиции о блокировании Telegram в Украине

По словам автора петиции Софии Тимошенко, несмотря на то, что владельцы Telegram говорят, что мессенджер независим от власти РФ, однако это не так.

петиция о запрете телеграммы в Украине
Петиция о блокировании Telegram. Фото: ОП

"Было бы странно после двух лет большой войны считать, что в такой авторитарной системе, как российская, можно иметь влияние уровня Павла Дурова, и при этом сохранить независимость от президента и ФСБ", — заявила она.

Автор добавила, что Telegram может угрожать государственной безопасности Украины.

Тимошенко подчеркнула, что этим приложением продолжают и дальше пользоваться украинские воины, таким образом они собственноручно передают "свои данные прямо в руки врага".

Угроза анонимных Telegram-каналов

Кроме того, по ее словам, разработчиком этого мессенджера является Павел Дуров, ранее создавший соцсеть "Вконтакте", которая заблокирована в Украине с 2017 года.

"И напоследок — неурегулированность анонимных Telegram-каналов, которые способны то ли устроить неконтролируемую панику среди украинцев в первые дни после вторжения, то ли дискредитировать свободные медиа, несет в себе угрозы как госбезопасности, так и нашей интеграции в ЕС, для которого существование свободы слова является ключевым понятием демократии", — отметила автор петиции.

Напомним, ранее в организации "Репортеры без границ" осудили попытку анонимных Telegram-каналов дискредитировать "Детектор медиа" и ИМИ. Как известно, эти ресурсы распространили фейк о том, что якобы ДМ платит рублями российским сервисам и спонсирует войну.

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