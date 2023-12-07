Зеленского просят запретить Telegram в Украине — петиция
На сайте Офиса Президента появилась петиция о блокировке Telegram в Украине. Сейчас за нее проголосовало уже 413 человек.
Соответствующая петиция опубликована на сайте ОП.
Что говорит автор петиции о блокировании Telegram в Украине
По словам автора петиции Софии Тимошенко, несмотря на то, что владельцы Telegram говорят, что мессенджер независим от власти РФ, однако это не так.
"Было бы странно после двух лет большой войны считать, что в такой авторитарной системе, как российская, можно иметь влияние уровня Павла Дурова, и при этом сохранить независимость от президента и ФСБ", — заявила она.
Автор добавила, что Telegram может угрожать государственной безопасности Украины.
Тимошенко подчеркнула, что этим приложением продолжают и дальше пользоваться украинские воины, таким образом они собственноручно передают "свои данные прямо в руки врага".
Угроза анонимных Telegram-каналов
Кроме того, по ее словам, разработчиком этого мессенджера является Павел Дуров, ранее создавший соцсеть "Вконтакте", которая заблокирована в Украине с 2017 года.
"И напоследок — неурегулированность анонимных Telegram-каналов, которые способны то ли устроить неконтролируемую панику среди украинцев в первые дни после вторжения, то ли дискредитировать свободные медиа, несет в себе угрозы как госбезопасности, так и нашей интеграции в ЕС, для которого существование свободы слова является ключевым понятием демократии", — отметила автор петиции.
Напомним, ранее в организации "Репортеры без границ" осудили попытку анонимных Telegram-каналов дискредитировать "Детектор медиа" и ИМИ. Как известно, эти ресурсы распространили фейк о том, что якобы ДМ платит рублями российским сервисам и спонсирует войну.
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