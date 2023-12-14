Петиція про скасування "правок Лозового" набрала необхідні голоси за рекордний час

Підписування електронної петиції. Ілюстративне фото: соцмережі

В Офісі Президента України не схотіли розглядати петицію Центру протидії корупції стосовно категоричного скасування скандально відомих "правок Лозового". При цьому, петиція набрала необхідну кількість голосів на розгляд за рекордну кількість часу.

Про це повідомив голова організації Віталій Шабунін.

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"Окремі "слуги народу" переконували журналістів, що ми не зберемо підписи, бо нібито для людей це "дуже складна тема". Дорогі "слуги", якщо ви за 4 роки у владі не змогли розібратися з тими "правками", зовсім не означає, що українці не розберуться. І не з таким (і не такими) розбиралися", — заявив Шабунін.

Джерело: соцмережі

Він додає: згідно з чинним законодавством, законодавчу ініціативу у парламенті має президент, тому ЦПК вчергове подасть петицію. Натомість згодом на Банковій взагалі звернули процес підпису петиції.

Джерело: соцмережі

"Офіс Президента перелякався, що петиція за скасування "правок Лозового-Іонушаса" набере 100 000, тому закрив можливість для підпису. Але на Банковій точно зрозуміли, наскільки українцям болить, що фігуранти топкорупційних (і не тільки) справ уникають відповідальності", — йдеться у повідомленні від ЦПК у соцмережах.

Наявна кількість підписів петиції від ЦПК. Джерело: соцмережі

Що таке "правки Лозового-Іонушаса"

Відзначимо, що "Правки Лозового-Іонушаса" — це зміни до кримінально-процесуального Кодексу України, які несуть в собі новий спосіб захисту від кримінальної відповідальності — оскаржити повідомлення про підозру. Тобто, якщо суд визнає, що слідчі або детективи розслідували справу довше зазначеного періоду, справа може бути закрита.

При цьому, на скасуванні таких правок наполягали як Єврокомісія, так і посли G7. Вони аргументували це тим, що це може посилити авторитет та незалежність САП, захистить повноваження спецпрокуратури та НАБУ і дозволить антикорупційним силовим відомствам робити запит на екстрадицію та проводити розслідування проти депутатів.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада визнала незалежність САП та частково скасувала скандальні "правки Лозового". Натомість радник Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи вторгнення ТЦК СП до спортзалів, звинуватив українців у небажанні "нічого не робити для держави".