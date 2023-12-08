Рада визнала незалежність САП та частково скасувала скандальні "правки Лозового"

Голосування депутатів Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН

У Верховній Раді визнали незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також нардепи частково скасували скандальні "правки Лозового"

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Що вирішили депутати

"№10060 — незалежність САП прийнята в цілому. "За" — 298", — пише нардеп в Telegram.

Пост Железняка. Джерело: Telegram

Нардеп звернув увагу, що у законопроєкті лише частково скасовані деякі норми по "правках Лозового".

Що передбачає закон

Цей закон надає САП статус юрособи, незалежної від генпрокуратури, а також містить в собі зміни у процедури конкурсів на посади керівника, заступників та прокурорів установи.

Закон також включає голову САП у посадовий список про надання доступу до держтаємниць різних ступенів секретності, а також голова САП самостійно визначатиме структуру, штат і діяльність відомства.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада підтримала збільшення складу працівників НАБУ на 300 осіб. Водночас до парламенту подали законопроєкт, в якому хочуть обмежити доступ військових до інтернету. Це стосується поширення певного контенту в медіа чи інформаційних системах загального доступу.