Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Рада визнала незалежність САП та частково скасувала скандальні "правки Лозового" arrow

Рада визнала незалежність САП та частково скасувала скандальні "правки Лозового"

8 грудня 2023 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Рада визнала незалежність САП та частково скасувала скандальні "правки Лозового"
Голосування депутатів Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Верховній Раді визнали незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також нардепи частково скасували скандальні "правки Лозового" 

Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте також:

Що вирішили депутати

"№10060 — незалежність САП прийнята в цілому. "За" — 298", — пише нардеп в Telegram.

Рада визнала незалежність САП та частково скасувала скандальні "правки Лозового"
Пост Железняка. Джерело: Telegram

Нардеп звернув увагу, що у законопроєкті лише частково скасовані деякі норми по "правках Лозового".

Що передбачає закон

Цей закон надає САП статус юрособи, незалежної від генпрокуратури, а також містить в собі зміни у процедури конкурсів на посади керівника, заступників та прокурорів установи.

Закон також включає голову САП у посадовий список про надання доступу до держтаємниць різних ступенів секретності, а також голова САП самостійно визначатиме структуру, штат і діяльність відомства.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада підтримала збільшення складу працівників НАБУ на 300 осіб. Водночас до парламенту подали законопроєкт, в якому хочуть обмежити доступ військових до інтернету. Це стосується поширення певного контенту в медіа чи інформаційних системах загального доступу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі