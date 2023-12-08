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Рада признала независимость САП и частично отменила скандальные "правки Лозового"

8 декабря 2023 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Рада признала независимость САП и частично отменила скандальные "правки Лозового"
Голосование депутатов Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Верховной Раде признали независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также нардепы частично отменили скандальные "правки Лозового"

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"№10060 - независимость САП принята в целом. "За" - 298" , - пишет нардеп в Telegram.

Рада признала независимость САП и частично отменила скандальные "правки Лозового"
Пост Железняка. Источник: Telegram

Нардеп обратил внимание, что в законопроекте лишь частично упразднены некоторые нормы по "правкам Лозового".

Что предусматривает закон

Этот закон предоставляет САП статус юрлица, независимого от генпрокуратуры, а также включает изменения в процедуры конкурсов на должности руководителя, заместителей и прокуроров учреждения.

Закон также включает главу САП в должностной список о предоставлении доступа к гостайнам разных степеней секретности, а также глава САП будет самостоятельно определять структуру, штат и деятельность ведомства.

Напомним, что ранее Верховная Рада поддержала увеличение состава работников НАБУ на 300 человек. В то же время, в парламент подали законопроект, в котором хотят ограничить доступ военных к интернету. Это касается распространения определенного контента в СМИ или информационных системах общего доступа.

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