Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают невозможным поставку российского газа в Европу через территорию Украины. Кроме того, такой вариант ставится под сомнение даже в будущем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Песков о транзите газа РФ через Украину

Пресс-секретарь диктатора РФ Путина прокомментировал публикацию The Wall Street Journal. В ней речь шла об идее Соединенных Штатов возобновить поставки российского газа на территорию Европы.

По словам пропагандиста, текущая ситуация не позволяет реализовать планы по возобновлению транзита газа через газопроводы Украины. Он отметил, что на данный момент это невозможный сценарий развития событий.

Более того, Дмитрий Песков сомневается, что перспективы возобновления газопоставок из РФ актуальны даже в будущем. По его словам, развитие ситуации будет зависеть от заинтересованности покупателей и возможностей поставщиков.

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