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Главная Новости дня Песков: поставки газа из РФ в Европу через Украину невозможны

Песков: поставки газа из РФ в Европу через Украину невозможны

Ua ru
2 ноября 2026 16:24
Поставки газа из РФ в Европу через Украину невозможны — Песков Reuters
Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают невозможным поставку российского газа в Европу через территорию Украины. Кроме того, такой вариант ставится под сомнение даже в будущем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Песков о транзите газа РФ через Украину

Пресс-секретарь диктатора РФ Путина прокомментировал публикацию The Wall Street Journal. В ней речь шла об идее Соединенных Штатов возобновить поставки российского газа на территорию Европы.

По словам пропагандиста, текущая ситуация не позволяет реализовать планы по возобновлению транзита газа через газопроводы Украины. Он отметил, что на данный момент это невозможный сценарий развития событий.

Более того, Дмитрий Песков сомневается, что перспективы возобновления газопоставок из РФ актуальны даже в будущем. По его словам, развитие ситуации будет зависеть от заинтересованности покупателей и возможностей поставщиков.

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Мы писали, что основательница организации Razom We Stand Светлана Романко эксклюзивно сообщила в эфире День.LIVE, что США могут сблизиться с РФ. Речь идет об ослаблении санкций в отношении газа. В Соединенных Штатах уже поднимается тема перехода активов российской компании "Новатэк" в собственность Вашингтона и возобновления проекта "Северный поток-2".

Новини.LIVE сообщали, что тем временем президент США Дональд Трамп объяснил, почему не стал вводить санкции против России. По его мнению, ограничения в отношении РФ помешали бы американской стороне освободить Стивена Хаббарда, а людей, задававших подобные вопросы, он назвал глупыми.

Европейский союз Дмитрий Песков топливо газ Россия
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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