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Головна Новини дня Пєсков: постачання газу РФ до Європи через Україну неможливе

Пєсков: постачання газу РФ до Європи через Україну неможливе

Ua ru
2 листопада 2026 16:24
Постачання газу РФ до Європи через Україну неможливе - Пєсков Reuters
Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков. Фото: Reuters

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков повідомив, що у Кремлі вважають неможливим постачання російського газу до Європи українською територією. Крім того, такий варіант ставиться під сумнів навіть у майбутньому.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на росЗМІ.

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Пєсков про транзит газу РФ через Україну

Прессекретар диктатора РФ Путіна прокоментував публікацію The Wall Street Journal. У ній йшлось про ідею Сполучених Штатів відновити постачання російського газу до території Європи.

За словами пропагандиста, поточна ситуація не дає реалізувати плани щодо відновлення транзиту газу через газопроводи України. Він зазначив, що наразі це неможливий сценарій розвитку подій.

Ба більше, Дмитро Пєсков сумнівається, що перспективи відновлення газопостачання РФ доречні навіть у майбутньому. За його словами, розвиток ситуації залежатиме від зацікавленості покупців та можливостей постачальників.

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Ми писали, що засновниця організації Razom We Stand Світлана Романко ексклюзивно повідомила в ефірі День.LIVE, що США можуть зблизитись з РФ. Йдеться про послаблення санкцій на газ. У Сполучених Штатах вже підіймається тема переходу активів російського "Новатеку" у власність Вашингтона та відновлення "Північного потоку-2".

Новини.LIVE інформували, що тим часом Президент США Дональд Трамп пояснив, чому не став вводити санкції на Росію. На його думку, обмеження на РФ завадили б американській стороні звільнити Стівена Хаббарда, а людей, що поставили подібні питання, назвав дурними.

Європейський союз Дмитро Пєсков паливо газ Росія
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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