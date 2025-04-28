Первые останки людей нашли во время раскопок на Тернопольщине — видео

Первые останки людей раскопали на месте Волынской трагедии
Первые останки людей нашли на Тернопольщине. Там продолжается эксгумация останков жертв Второй мировой войны на территории бывшего села Пужники. Работы проводит украинско-польская экспедиция.
Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.
Первые останки людей раскопали на месте Волынской трагедии
Сейчас идет третий день раскопок. Работы начали 24 апреля, однако уже есть первые результаты. Министерство культуры и стратегических коммуникаций круглосуточно отслеживает ситуацию.
"Нам известно, что уже найдены первые останки людей. Речь не идет о массовости. Продолжаются работы. Они требуют внимания. Очень хорошо, что на месте находится совместная экспедиция и с польской стороны, и с украинской стороны. Но, конечно, это вопрос к специалистам, которые должны установить, кому принадлежали эти останки, какая была причина смерти этих людей, когда они погибли. Вопросов на самом деле очень много, но это вопрос, который решают специалисты", — рассказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.
Что известно о Волынской трагедии
Волынская трагедия — это события 1943-1944 годов, когда происходили массовые убийства по этническому признаку. Тогда от 35 до 100 тысяч поляков и от 15 до 25 тысяч украинцев стали жертвами этого конфликта. Причины трагедии имеют несколько версий: от сознательной этнической чистки, организованной под руководством ОУН и УПА, до стихийного конфликта на фоне жестокой войны.
С 2016 года Польша официально квалифицирует Волынскую трагедию как "геноцид, совершенный украинскими националистами". А два года назад Сейм Польши принял резолюцию о почтении памяти жертв Волынской трагедии, в которой указано, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины".
Напомним, как прошел первый день раскопок на Тернопольщине. Также мы рассказывали о позиции Польши в этом вопросе.
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