Первые останки людей нашли во время раскопок на Тернопольщине — видео

Эксгумационные работы в Тернопольской области. Фото: "Укринформ"

Первые останки людей нашли на Тернопольщине. Там продолжается эксгумация останков жертв Второй мировой войны на территории бывшего села Пужники. Работы проводит украинско-польская экспедиция.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.

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Первые останки людей раскопали на месте Волынской трагедии

Сейчас идет третий день раскопок. Работы начали 24 апреля, однако уже есть первые результаты. Министерство культуры и стратегических коммуникаций круглосуточно отслеживает ситуацию.

"Нам известно, что уже найдены первые останки людей. Речь не идет о массовости. Продолжаются работы. Они требуют внимания. Очень хорошо, что на месте находится совместная экспедиция и с польской стороны, и с украинской стороны. Но, конечно, это вопрос к специалистам, которые должны установить, кому принадлежали эти останки, какая была причина смерти этих людей, когда они погибли. Вопросов на самом деле очень много, но это вопрос, который решают специалисты", — рассказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.

Что известно о Волынской трагедии

Волынская трагедия — это события 1943-1944 годов, когда происходили массовые убийства по этническому признаку. Тогда от 35 до 100 тысяч поляков и от 15 до 25 тысяч украинцев стали жертвами этого конфликта. Причины трагедии имеют несколько версий: от сознательной этнической чистки, организованной под руководством ОУН и УПА, до стихийного конфликта на фоне жестокой войны.

С 2016 года Польша официально квалифицирует Волынскую трагедию как "геноцид, совершенный украинскими националистами". А два года назад Сейм Польши принял резолюцию о почтении памяти жертв Волынской трагедии, в которой указано, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины".

Напомним, как прошел первый день раскопок на Тернопольщине. Также мы рассказывали о позиции Польши в этом вопросе.