Перші рештки людей знайшли під час розкопок на Тернопільщині — відео

Ексгумаційні роботи у Тернопільській області. Фото: "Укрінформ"

Рештки людей знайшли на Тернопільщині. Там триває ексгумація останків жертв Другої світової війни на території колишнього села Пужники. Роботи проводить українсько-польська експедиція.

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

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Перші рештки людей розкопали на місці Волинської трагедії

Нині триває третій день розкопок. Роботи розпочали 24 квітня, однак вже є перші результати. Міністерство культури та стратегічних комунікацій цілодобово відстежує ситуацію.

"Нам відомо, що вже знайдені перші рештки людей. Мова не йде про масовість. Тривають роботи. Вони потребують уваги. Дуже добре, що на місті перебуває спільна експедиція і з польської сторони, і з української сторони. Але, звісно, це питання до фахівців, які мають встановити, кому належали ці рештки, яка була причина смерті цих людей, коли вони загинули. Питань насправді дуже багато, але це питання, яке вирішують фахівці", — розповів заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

Що відомо про Волинську трагедію

Волинська трагедія — це події 1943–1944 років, коли відбувалися масові вбивства за етнічною ознакою. Тоді від 35 до 100 тисяч поляків і від 15 до 25 тисяч українців стали жертвами цього конфлікту. Причини трагедії мають кілька версій: від свідомої етнічної чистки, організованої під керівництвом ОУН та УПА, до стихійного конфлікту на тлі жорстокої війни.

З 2016 року Польща офіційно кваліфікує Волинську трагедію як "геноцид, вчинений українськими націоналістами". А два роки тому Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, у якій зазначено, що польсько-українське примирення має включати "визнання провини".

Нагадаємо, як минув перший день розкопок на Тернопільщині. Також ми розповідали про позицію Польщі у цьому питанні.