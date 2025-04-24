Ексгумація жертв Другої світової війни розпочалася в Тернопільській області

На Тернопільщині розпочали ексгумацію жертв Другої світової війни
У Тернопільській області розпочали ексгумацію останків жертв Другої світової війни на території колишнього села Пужники. Роботи проводить українсько-польська експедиція.
Про це повідомляє "Укрінформ" у четвер, 24 квітня.
Ексгумація жертв, які загинули під час Другої світової війни
Учасники експедиції завезли необхідне обладнання та розклали намети, в яких будуть працювати науковці. Крім того, готують ділянку для розкопок.
"У місці виконання таких робіт ми створюємо так званий медичний пункт, до якого доставляють останки після їх підняття із землі. Там виконуються антропологічні, медичні дослідження, береться матеріал для подальших генетичних досліджень", — розповів глава польської команди науковців, генетик із Поморського медичного університету в Щецині професор Анджей Оссовський.
Він каже, що потрібно провести якомога більше досліджень безпосередньо на місці, оскільки транспортування останків може спричинити їх додаткове пошкодження.
"Після створення цього медичного пункту ми розпочинаємо ексгумаційні роботи, які полягатимуть у знятті верхніх шарів ґрунту. Потім ми розкриватимемо могилу, вилучимо звідти людські останки і почнемо медичні дослідження", — повідомив Оссовський.
До складу медичної групи входять:
- біологи;
- мікробіологи;
- генетики;
- медичні антропологи;
- судові антропологи;
- археологи.
Перед початком розкопок місце обстежили сапери — жодних небезпечних знахідок не виявлено.
Також старовинне кладовище оглянув заступник міністра культури Андрій Наджос. Він підкреслив, що роботи сприятимуть відновленню історичної пам'яті і справедливості для обох народів, ушануванню полеглих у Другій світовій війні. За його словами, Україна також планує провести роботи у Польщі.
Нагадаємо, у Львові на Пагорбі Слави проводять дослідження та ексгумацію поховань. Роботи триватимуть близько двох місяців.
Раніше стало відомо, що останки та надгробні плити буде перепоховано на спеціально відведеній ділянці Голосківського цвинтаря.
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