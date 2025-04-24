Ексгумація жертв Другої світової війни розпочалася в Тернопільській області

Ексгумаційні роботи у Тернопільській області. Фото: "Укрінформ"

У Тернопільській області розпочали ексгумацію останків жертв Другої світової війни на території колишнього села Пужники. Роботи проводить українсько-польська експедиція.

Про це повідомляє "Укрінформ" у четвер, 24 квітня.

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Учасники експедиції завезли необхідне обладнання та розклали намети, в яких будуть працювати науковці. Крім того, готують ділянку для розкопок.

Ексгумаційні роботи у Тернопільській області. Фото: "Укрінформ"

"У місці виконання таких робіт ми створюємо так званий медичний пункт, до якого доставляють останки після їх підняття із землі. Там виконуються антропологічні, медичні дослідження, береться матеріал для подальших генетичних досліджень", — розповів глава польської команди науковців, генетик із Поморського медичного університету в Щецині професор Анджей Оссовський.

Ексгумаційні роботи у Тернопільській області. Фото: "Укрінформ"

Він каже, що потрібно провести якомога більше досліджень безпосередньо на місці, оскільки транспортування останків може спричинити їх додаткове пошкодження.

"Після створення цього медичного пункту ми розпочинаємо ексгумаційні роботи, які полягатимуть у знятті верхніх шарів ґрунту. Потім ми розкриватимемо могилу, вилучимо звідти людські останки і почнемо медичні дослідження", — повідомив Оссовський.

Ексгумаційні роботи у Тернопільській області. Фото: "Укрінформ"

До складу медичної групи входять:

біологи;

мікробіологи;

генетики;

медичні антропологи;

судові антропологи;

археологи.

Перед початком розкопок місце обстежили сапери — жодних небезпечних знахідок не виявлено.

Також старовинне кладовище оглянув заступник міністра культури Андрій Наджос. Він підкреслив, що роботи сприятимуть відновленню історичної пам'яті і справедливості для обох народів, ушануванню полеглих у Другій світовій війні. За його словами, Україна також планує провести роботи у Польщі.

Нагадаємо, у Львові на Пагорбі Слави проводять дослідження та ексгумацію поховань. Роботи триватимуть близько двох місяців.

Раніше стало відомо, що останки та надгробні плити буде перепоховано на спеціально відведеній ділянці Голосківського цвинтаря.