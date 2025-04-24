Эксгумация жертв Второй мировой войны началась в Тернопольской области

На Тернопольщине начали эксгумацию жертв Второй мировой войны
В Тернопольской области начали эксгумацию останков жертв Второй мировой войны на территории бывшего села Пужники. Работы проводит украинско-польская экспедиция.
Об этом сообщает "Укринформ" в четверг, 24 апреля.
Эксгумация жертв, погибших во время Второй мировой войны
Участники экспедиции завезли необходимое оборудование и разложили палатки, в которых будут работать ученые. Кроме того, готовят участок для раскопок.
"В месте выполнения таких работ мы создаем так называемый медицинский пункт, в который доставляют останки после их поднятия из земли. Там выполняются антропологические, медицинские исследования, берется материал для дальнейших генетических исследований", — рассказал глава польской команды ученых, генетик из Поморского медицинского университета в Щецине профессор Анджей Оссовский.
Он говорит, что нужно провести как можно больше исследований непосредственно на месте, поскольку транспортировка останков может вызвать их дополнительное повреждение.
"После создания этого медицинского пункта мы начинаем эксгумационные работы, которые будут заключаться в снятии верхних слоев почвы. Затем мы будем вскрывать могилу, изымем оттуда человеческие останки и начнем медицинские исследования", — сообщил Оссовский.
В состав медицинской группы входят:
- биологи;
- микробиологи;
- генетики;
- медицинские антропологи;
- судебные антропологи;
- археологи.
Перед началом раскопок место обследовали саперы — никаких опасных находок не обнаружено.
Также старинное кладбище осмотрел заместитель министра культуры Андрей Наджос. Он подчеркнул, что работы будут способствовать восстановлению исторической памяти и справедливости для обоих народов, чествованию павших во Второй мировой войне. По его словам, Украина также планирует провести работы в Польше.
Напомним, во Львове на Холме Славы проводят исследования и эксгумацию захоронений. Работы продлятся около двух месяцев.
Ранее стало известно, что останки и надгробные плиты будут перезахоронены на специально отведенном участке Голосковского кладбища.
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