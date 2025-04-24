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На Тернопольщине начали эксгумацию жертв Второй мировой войны

24 апреля 2025 19:37
Аркадий Пастула - Редактор
Эксгумация жертв Второй мировой войны началась в Тернопольской области
Эксгумационные работы в Тернопольской области. Фото: "Укринформ"
Аркадий Пастула - Редактор

В Тернопольской области начали эксгумацию останков жертв Второй мировой войны на территории бывшего села Пужники. Работы проводит украинско-польская экспедиция.

Об этом сообщает "Укринформ" в четверг, 24 апреля.

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Участники экспедиции завезли необходимое оборудование и разложили палатки, в которых будут работать ученые. Кроме того, готовят участок для раскопок.

Ексгумація жертв, які загинули під час Другої світової війни
Эксгумационные работы в Тернопольской области. Фото: "Укринформ"

"В месте выполнения таких работ мы создаем так называемый медицинский пункт, в который доставляют останки после их поднятия из земли. Там выполняются антропологические, медицинские исследования, берется материал для дальнейших генетических исследований", — рассказал глава польской команды ученых, генетик из Поморского медицинского университета в Щецине профессор Анджей Оссовский.

На Тернопільщині проводять ексгумаційні роботи
Эксгумационные работы в Тернопольской области. Фото: "Укринформ"

Он говорит, что нужно провести как можно больше исследований непосредственно на месте, поскольку транспортировка останков может вызвать их дополнительное повреждение.

"После создания этого медицинского пункта мы начинаем эксгумационные работы, которые будут заключаться в снятии верхних слоев почвы. Затем мы будем вскрывать могилу, изымем оттуда человеческие останки и начнем медицинские исследования", — сообщил Оссовский.

Ексгумація жертв Другої світової війни
Эксгумационные работы в Тернопольской области. Фото: "Укринформ"

В состав медицинской группы входят:

  • биологи;
  • микробиологи;
  • генетики;
  • медицинские антропологи;
  • судебные антропологи;
  • археологи.

Перед началом раскопок место обследовали саперы — никаких опасных находок не обнаружено.

Также старинное кладбище осмотрел заместитель министра культуры Андрей Наджос. Он подчеркнул, что работы будут способствовать восстановлению исторической памяти и справедливости для обоих народов, чествованию павших во Второй мировой войне. По его словам, Украина также планирует провести работы в Польше.

Напомним, во Львове на Холме Славы проводят исследования и эксгумацию захоронений. Работы продлятся около двух месяцев.

Ранее стало известно, что останки и надгробные плиты будут перезахоронены на специально отведенном участке Голосковского кладбища.

Польша Вторая мировая война Украина кладбище Тернопольская область эксгумация
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