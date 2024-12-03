Суд изменил меру наказания мужчине, который задонатил на счет United24

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay

В Рахове судили мужчину, который незаконно пытался переправить двух уклонистов через реку Тиса. Закарпатцу грозило лишение свободы, однако его донат на счет проекта United24 значительно снизил меру наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, Сергей Молдавчук был одним из пяти организаторов незаконной схемы переправки мужчин через Тису в Раховском районе. За 7 тысяч долларов уклонистов забирали у водопада Труфанец, перевозили через блокпосты и размещали в гостинице "Горная Тиса" в Квасах недалеко от украинско-румынской границы. Дальше мужчин на мотоциклах доставляли к реке для пересечения. СБУ задержала переправителей и их клиентов ночью 13 мая 2024 года в 3 километрах от границы.

На заседании суда 23 августа Сергей Молдавчук признал вину, заключив соглашение с прокурором. Он обязался дать показания против сообщников и до 9 сентября перечислить 50 тысяч гривен благотворительного взноса на счет United24 для поддержки ВСУ.

Решение суда

Судья Раховского районного суда Мария Марусяк, исследовав все материалы дела, признала Сергея Молдавчука виновным в организации незаконной переправки мужчин через границу. Приговором суда ему было назначено пять лет лишения свободы, однако реальный срок был заменен на три года условного наказания.

Напомним, недавно стало известно, что в Закарпатье водитель пытался незаконно вывезти 27 уклонистов через государственную границу Украины. За это ему назначали пять лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области в 23 километрах от государственной границы Украины пограничники остановили мужчину, которого подозревали в попытке незаконного пересечения границы. Суд в свою очередь установил, что действия мужчины не содержали признаков правонарушения.