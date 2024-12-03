Суд змінив міру покарання чоловіку, який задонатив на рахунок United24

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

У Рахові судили чоловіка, який незаконно намагався переправити двох ухилянтів через річку Тиса. Закарпатцю загрожувало позбавлення волі, однак його донат на рахунок проєкту United24 значно зменшив міру покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, Сергій Молдавчук був одним із п’яти організаторів незаконної схеми переправлення чоловіків через Тису в Рахівському районі. За 7 тисяч доларів ухилянтів забирали біля водоспаду Труфанець, перевозили через блокпости та розміщували в готелі "Гірська Тиса" в Квасах неподалік українсько-румунського кордону. Далі чоловіків на мотоциклах доставляли до річки для перетину. СБУ затримала переправників та їхніх клієнтів уночі 13 травня 2024 року за 3 кілометри від кордону.

На засіданні суду 23 серпня Сергій Молдавчук визнав провину, уклавши угоду з прокурором. Він зобов’язався надати свідчення проти спільників і до 9 вересня перерахувати 50 тисяч гривень благодійного внеску на рахунок United24 для підтримки ЗСУ.

Рішення суду

Суддя Рахівського районного суду Марія Марусяк, дослідивши всі матеріали справи, визнала Сергія Молдавчука винним в організації незаконного переправлення чоловіків через кордон. Вироком суду йому було призначено п'ять років позбавлення волі, однак реальний термін замінили на три роки умовного покарання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Закарпатті водій намагався незаконно вивезти 27 ухилянтів через державний кордон України. За це йому призначали п'ять років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що у Чернівецькій області на відстані 23 кілометри від державного кордону України прикордонники зупинили чоловіка, якого підозрювали у спробі незаконного перетину кордону. Суд своєю чергою встановив, що дії чоловіка не містили ознак правопорушення.