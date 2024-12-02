На Закарпатті водій намагався незаконно вивезти 27 ухилянтів — як її покарав суд

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

На Закарпатті водій намагався незаконно вивезти ухилянтів через державний кордон України. Йдеться про 27 чоловіків.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався 8 лютого цього року поблизу українсько-угорського кордону на Берегівщині. Прикордонники зупинили два мікроавтобуси, в яких перебували 38 чоловіків із 11 областей України. Одним із транспортних засобів, де знаходилися 27 ухилянтів, керував обвинувачений.

Під час судового засідання чоловік не визнав своєї провини. Він повідомив, що займається нерегулярними пасажирськими перевезеннями без ліцензії.

Оголошення про перевезення людей на стадіон у селі Бадалово Берегівського району було знайдене в Telegram. Водій, отримавши координати від аноніма, підбирав чоловіків у таких населених пунктах, як Ужгород, Розівка, Минай та Мукачево.

Обвинувачений пояснив, що під час поїздки змінив номерні знаки, щоб уникнути штрафів. Він зазначив, що обіцяних 3,5 тисячі гривень за свої послуги так і не отримав.

У суді ухилянти підтвердили, що водій віз їх до кордону, щоб вони могли втекти.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України. Йому призначили п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігові пенсіонерка в приватних розмовах із сусідкою виправдовувала російську агресію. Суд визнав її винною та призначив відповідне покарання.

Також у Харкові відбувся суд над жителькою Ізюма, яка співпрацювала з окупантами.