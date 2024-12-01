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Виправдовувала агресію РФ перед сусідкою — яке рішення суду

1 грудня 2024 23:55
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Жінка виправдовувала російську агресію — яке рішення суду
Дві жінки на дивані. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Чернігові пенсіонерка виправдовувала російську агресію у приватних розмовах зі своєю сусідкою. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Деснянського районного суду  Чернігова зазначається, що місцева пенсіонерка, яка є уродженкою міста Кемерово у Росії, під час розмов із сусідкою 26 червня 2023 року виправдовувала російську агресію.

"За допомогою риторичних запитань"Кто начал первый Донбас долбать? Россия?" та регулярних натяків, які несуть у собі прихований зміст: "Вы же и начали долбать Донбас" та "Я не знаю, кто говорит, но на Донбас напала Украина" виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України", — йдеться у матеріалах справи.

Наприкінці жовтня пенсіонерка разом із прокурором уклала угоду визнання винуватості. 

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд затвердив угоду про визнання жінки винною та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

На підставі статті 75 КК України пенсіонерку  звільнили від відбування покарання. З випробуванням, якщо вона впродовж року нічого не вчинить нового кримінального правопорушення.

Також обвинувачена повинна виплатити на користь держави 12 116 грн 48 коп. за залучення експерта.

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Мешканка Ізюма передавала ворогу інформацію про розташування Збройних сил України.

Раніше ми писали про те, що мешканка Куп'янська отримала вирок суду за те, що свідомо працювала на російських окупантів. Вона допомагала їм "запроваджувати стандарти РФ" в українській школі. 

суд Чернігів пенсіонери війна в Україні судові рішення

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