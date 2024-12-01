Женщина оправдывала российскую агрессию — какое решение суда

Две женщины на диване. Иллюстративное фото: Freepick

В Чернигове пенсионерка оправдывала российскую агрессию в приватных разговорах со своей соседкой. Суд признал женщину виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре Деснянского районного суда Чернигова отмечается, что местная пенсионерка, которая является уроженкой города Кемерово в России, во время разговоров с соседкой 26 июня 2023 года оправдывала российскую агрессию.

"С помощью риторических вопросов "Кто начал первый Донбасс долбать? Россия?" и регулярных намеков, которые несут в себе скрытый смысл: "Вы же и начали долбать Донбасс" и "Я не знаю, кто говорит, но на Донбасс напала Украина" оправдывала вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины", — говорится в материалах дела.

В конце октября пенсионерка вместе с прокурором заключила соглашение о признании виновности.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд утвердил соглашение о признании женщины виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

На основании статьи 75 УК Украины пенсионерку освободили от отбывания наказания. С испытанием, если она в течение года ничего не совершит нового уголовного правонарушения.

Также обвиняемая должна выплатить в пользу государства 12 116 грн 48 коп. за привлечение эксперта.

Напомним, в Харькове судили женщину, которая сотрудничала с оккупантами. Жительница Изюма передавала врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали о том, что жительница Купянска получила приговор суда за то, что сознательно работала на российских оккупантов. Она помогала им "вводить стандарты РФ" в украинской школе.