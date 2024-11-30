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Чоловіка звинуватили у спробі втечі за кордон — що вирішив суд

30 листопада 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд виправдав чоловіка, якого звинуватили у спробі втекти з України за кордон
Зал суду. Фото: Державної судової адміністрації України у Волинській області
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На відстані 23 кілометри від державного кордону України, прикордонники у Чернівецькій області зупинили чоловіка, якого підозрювали у спробі незаконного перетину кордону. У відношенні нього було складено адміністративний протокол, але він заперечував звинувачення, заявляючи, що є активним працівником військово-промислового комплексу та має офіційний документ про бронювання від мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, щодо чоловіка було складено протокол про адміністративне правопорушення від 17 жовтня 2024 року. У документі зазначено, що його затримали прикордонники поблизу населеного пункту Атаки, Хотинської ОТГ, Дністровського району Чернівецької області. Подія сталася на відстані 23 км від лінії державного кордону України, де, за даними Державної прикордонної служби, чоловік намагався перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Відповідно до протоколу, дії громадянина порушують ст. 9 та 12 Закону України "Про Державний кордон України" від 4 листопада 1991 року. За це передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

На судове засідання, призначене на 25 жовтня 2024 року, чоловік не з’явився. Водночас він надіслав до суду письмове заперечення на протокол, у якому закликав закрити провадження через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

У своїй заяві чоловік пояснив, що не мав наміру перетинати державний кордон України. За його словами, метою подорожі було відвідування міста Чернівці та подальший відпочинок у Верховині. Він надав копії документів, які підтверджують бронювання готелів у цих містах.

Також чоловік зазначив, що працівник Державної прикордонної служби порушив процедуру складання адміністративних документів. Зокрема, йому не було надано копію протоколу, а лише дозволено зробити фото однієї зі сторінок. Цей факт, на думку заявника, є суттєвим процесуальним порушенням, яке робить протокол недійсним.

Крім того, заявник вказав, що населений пункт Атаки, де його було зупинено, розташований на відстані понад 30 км від державного кордону України. Він наголосив, що така віддаленість свідчить про відсутність реальних намірів незаконно перетинати кордон.

Працівник прикордонної служби, за словами заявника, діяв виключно на основі припущень і не надав конкретних доказів того, що чоловік планував перетин кордону. Це, на його думку, є недостатньою підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Окремо чоловік наголосив, що він є активним учасником військово-промислового комплексу України та має офіційне бронювання від мобілізації. З огляду на це, він не має ані потреби, ані підстав залишати країну, оскільки виконує важливі для обороноздатності держави обов’язки.

Рішення суду

Суд закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо чоловіка на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП України. Було встановлено, що дії чоловіка не містили ознак правопорушення, визначеного ч. 1 ст. 204-1 КУпАП, яка стосується незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, що у Пирятині Полтавської області чоловік отримав штраф від ТЦК. Він захотів його відмінити, а суд у свою чергу, врахував нюанс ситуації.

Також ми писали, що військовослужбовця ЗСУ через стан здоров'я було переведено до іншої військової частини, де він мав отримати направлення на долікування. Проте там йому наказали йти в зону бойових дій, чого чоловік не зробив, однак суд врешті-решт став на сторону військового.

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