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Чоловік хотів відмінити штраф ТЦК — що вирішив суд

29 листопада 2024 02:13
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чоловік виграв суд у ТЦК, які виписали штраф
Молоток судді. Фото: Pexels
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Пирятині Полтавської області чоловік отримав штраф від ТЦК. Він захотів його відмінити, а суд у свою чергу, врахував нюанс ситуації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, громадянин подав до суду позов з вимогою скасувати накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень, призначений за порушення, передбачене частиною 3 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). У своїй заяві він вказав, що отримав протокол від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) 16 жовтня 2024 року. Позивач також наполягав на тому, що рішення ТЦК є неправомірним, оскільки воно порушує його права.

Суд розглянув надані матеріали, зокрема копію постанови про адміністративне правопорушення та рапорт, підготовлений ТЦК. Після детального аналізу документів суд встановив, що копія постанови не містить підпису особи, яку звинувачують у порушенні, а також має виправлення у даті ухвалення рішення: початкова дата, 14 жовтня, була змінена на 16 жовтня. Водночас суд зазначив, що така правка "не є припустимою".

У процесі розгляду справи суд звернувся до ТЦК із пропозицією надати додаткові аргументи та пояснення стосовно наявних доказів. Однак представники територіального центру комплектування на судове засідання не з’явилися, чим ускладнили подальший розгляд справи.

Рішення суду

У підсумку суд дійшов висновку про необхідність скасування рішення, зазначеного у справі.

Нагадаємо, що у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування. За вчинене їх притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

суд штраф мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення

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