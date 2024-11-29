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Мужчина хотел отменить штраф ТЦК — что решил суд

29 ноября 2024 02:13
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Мужчина выиграл суд у ТЦК, которые выписали штраф
Молоток судьи. Фото: Pexels
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Пирятине Полтавской области мужчина получил штраф от ТЦК. Он захотел его отменить, а суд в свою очередь учел нюанс ситуации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, гражданин подал в суд иск с требованием отменить наложенный на него штраф в размере 17 тысяч гривен, назначенный за нарушение, предусмотренное частью 3 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В своем заявлении он отметил, что получил протокол от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) 16 октября 2024 года. Истец также настаивал на том, что решение ТЦК неправомерное, поскольку оно нарушает его права.

Суд рассмотрел предоставленные материалы, в частности копию постановления об административном правонарушении и рапорте, подготовленном ТЦК. После детального анализа документов суд установил, что копия постановления не содержит подписи обвиняемого в нарушении лица, а также имеет исправление в дате принятия решения: начальная дата, 14 октября, была изменена на 16 октября. В то же время суд отметил, что такая правка "недопустима".

В процессе рассмотрения дела суд обратился в ТЦК с предложением предоставить дополнительные аргументы и объяснения по имеющимся доказательствам. Однако представители территориального центра комплектования на судебное заседание не явились, чем усложнили дальнейшее рассмотрение дела.

Решение суда

В итоге суд пришел к выводу о необходимости отмены решения (штрафа), указанного в деле.

Напомним, что во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования. За совершенное их привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали, что в Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.

суд штраф мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения

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