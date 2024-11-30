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Мужчину обвинили в попытке сбежать за границу — что решил суд

30 ноября 2024 07:21
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд оправдал мужчину, которого обвинили в попытке сбежать из Украины за границу
Зал суда. Фото: Государственной судебной администрации Украины в Волынской области
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В 23 километрах от государственной границы Украины, пограничники в Черновицкой области остановили мужчину, которого подозревали в попытке незаконного пересечения границы. В его отношении был составлен административный протокол, но он отрицал обвинения, заявляя, что является активным работником военно-промышленного комплекса и имеет официальный документ о бронировании от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении от 17 октября 2024 года. В документе говорится, что его задержали пограничники вблизи населенного пункта Атаки, Хотинской ОТГ, Днестровского района Черновицкой области. Событие произошло в 23 км от линии государственной границы Украины, где, по данным Государственной пограничной службы, мужчина пытался пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Согласно протоколу, действия гражданина нарушают ст. 9 и 12 Закона "О Государственной границе Украины" от 4 ноября 1991 года. За это предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

На судебное заседание, назначенное на 25 октября 2024 года, мужчина не явился. В то же время, он направил в суд письменное возражение на протокол, в котором призвал закрыть производство из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения.

В своем заявлении мужчина объяснил, что не собирался пересекать государственную границу Украины. По его словам, целью поездки было посещение города Черновцы и последующий отдых в Верховине. Он предоставил копии документов, подтверждающих бронирование гостиниц в этих городах.

Также мужчина отметил, что работник Государственной пограничной службы нарушил процедуру составления административных документов. В частности, ему не была предоставлена копия протокола, а только позволено сделать фото одной из страниц. Этот факт, по мнению заявителя, является существенным процессуальным нарушением, которое делает протокол недействительным.

Кроме того, заявитель указал, что населенный пункт Атаки, где он был остановлен, расположен на расстоянии более 30 км от государственной границы Украины. Он подчеркнул, что такая удаленность свидетельствует об отсутствии реальных намерений незаконно пересекать границу.

Работник пограничной службы, по словам заявителя, действовал исключительно на основе предположений и не предоставил конкретных доказательств того, что мужчина планировал пересечение границы. Это, по его мнению, является недостаточным основанием для привлечения к административной ответственности.

Отдельно мужчина отметил, что он является активным участником военно-промышленного комплекса Украины и официально забронирован от мобилизации. Учитывая это, у него нет ни нужды, ни оснований покидать страну, поскольку выполняет важные для обороноспособности государства обязанности.

Решение суда

Суд закрыл производство по делу об административном правонарушении в отношении мужчины на основании п. 1 ст. 247 КУоАП Украины. Было установлено, что действия мужчины не содержали признаков правонарушения, определенного ч. 1 ст. 204-1 КУоАП, касающееся незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, что в Пирятине Полтавской области мужчина получил штраф от ТЦК. Он захотел его отменить, и суд в свою очередь учел нюанс ситуации.

Также мы писали, что военнослужащий ВСУ из-за состояния здоровья был переведен в другую воинскую часть, где он должен был получить направление на лечение. Однако там ему приказали идти в зону боевых действий, чего мужчина не сделал, однако суд в конце концов встал на сторону военного.

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