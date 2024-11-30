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Військовий відмовився виконувати наказ — що вирішив суд

30 листопада 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд визнав невинним військового, який відмовився виконувати наказ через стан здоров'я
Суддя на засіданні. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Військовослужбовця ЗСУ через стан здоров'я було проведено до іншої військової частини, де він мав отримати направлення на долікування. Але там йому наказали йти в зону бойових дій, чого чоловік не зробив, проте суд врешті-решт став на сторону військового.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з обставинами справи, військовослужбовця через стан здоров’я перевели до іншої військової частини, де він мав отримати направлення на долікування. Однак через відсутність необхідної печатки він був змушений кілька днів очікувати видачі цього документа. У цей період на черговому шикуванні невідома йому особа оголосила наказ про відправлення військовослужбовців, зокрема і його, до зони проведення бойових дій. Військовослужбовець не відмовлявся виконати наказ, але повідомив капітана, що через стан здоров’я виконати його не може. У відповідь капітан запропонував повторно подати рапорт.

Військовослужбовець звернувся до командира частини з рапортом, у якому вказав, що не може виконати зазначене розпорядження через обмежену придатність до військової служби, а також через свій статус особи з інвалідністю.

Попри це, вже наступного дня проти нього розпочали розслідування за фактом невиконання наказу начальника.

Рішення суду

Дії військовослужбовця орган досудового розслідування кваліфікував за ч. 4 ст. 402 КК України як непокору, тобто відкриту відмову виконати наказ начальника, вчинену в умовах воєнного стану.

Однак під час судового розгляду було встановлено невинуватість чоловіка. Суд зауважив, що для кваліфікації дій за цією статтею необхідно довести факт відкритої відмови. У ході розгляду з’ясувалося, що військовослужбовець поставив підпис під розпорядженням і лише після цього у приватному порядку повідомив командира про неможливість виконати наказ через стан здоров’я. Це свідчить про відсутність ознак відкритої відмови та прямого умислу на непокору.

Суд також врахував, що дії чоловіка були в повній відповідності до вимог статей 37 та 254 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Відповідно до цих положень, якщо військовослужбовець усвідомлює свою неспроможність виконати наказ вчасно і в повному обсязі, він зобов’язаний негайно повідомити про це відповідних посадових осіб. Крім того, при захворюванні військовослужбовець повинен одразу поінформувати безпосереднього начальника, який має забезпечити його направлення до медичного пункту.

Нагадаємо, що у Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування. За вчинене їх теж чекала кримінальна відповідальність.

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