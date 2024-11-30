Суд признал невиновным военного, который отказался выполнять приказ из-за состояния здоровья

Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнослужащий ВСУ из-за состояния здоровья был переведен в другую воинскую часть, где он должен был получить направление на лечение. Но там ему приказали идти в зону боевых действий, чего мужчина не совершил, однако суд в конце концов встал на сторону военного.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно обстоятельствам дела, военнослужащего из-за состояния здоровья перевели в другую воинскую часть, где он должен был получить направление на лечение. Однако из-за отсутствия необходимой печати он был вынужден несколько дней ждать выдачи этого документа. В этот период на очередном построении неизвестное ему лицо объявило приказ об отправке военнослужащих, в том числе и его, в зону проведения боевых действий. Военнослужащий не отказывался выполнить приказ, но сообщил капитану, что из-за состояния здоровья выполнить его не может. В ответ капитан предложил повторно подать рапорт.

Военнослужащий обратился к командиру части с рапортом, в котором указал, что не может выполнить указанное распоряжение из-за ограниченной пригодности к военной службе, а также из-за своего статуса лица с инвалидностью.

Несмотря на это, уже на следующий день против него было начато расследование по факту невыполнения приказа начальника.

Решение суда

Действия военнослужащего орган досудебного расследования квалифицировал по ч. 4 ст. 402 УК Украины как неповиновение, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, совершенное в условиях военного положения.

Однако во время судебного разбирательства была установлена невиновность мужчины. Суд отметил, что для квалификации действий по этой статье необходимо доказать факт открытого отказа. В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащий поставил подпись под распоряжением и только после этого в частном порядке сообщил командиру о невозможности выполнить приказ из-за состояния здоровья. Это свидетельствует об отсутствии признаков открытого отказа и прямого умысла к неповиновению.

Суд также учел, что действия мужчины были в полном соответствии с требованиями статей 37 и 254 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины. В соответствии с этими положениями, если военнослужащий осознает свою неспособность выполнить приказ своевременно и в полном объеме, он обязан немедленно сообщить об этом должностным лицам. Кроме того, при заболевании военнослужащий должен сразу проинформировать непосредственного начальника, который должен обеспечить его направление в медицинский пункт.

Напомним, что в Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали, что во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования. За совершенное их тоже ожидала уголовная ответственность.