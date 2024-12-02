На Закарпатье водитель пытался незаконно вывезти 27 уклонистов — как ее наказал суд

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

На Закарпатье водитель пытался незаконно вывезти уклонистов через государственную границу Украины. Речь идет о 27 мужчинах.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел 8 февраля этого года вблизи украинско-венгерской границы на Береговщине. Пограничники остановили два микроавтобуса, в которых находились 38 мужчин из 11 областей Украины. Одним из транспортных средств, где находились 27 уклонистов, управлял обвиняемый.

Во время судебного заседания мужчина не признал своей вины. Он сообщил, что занимается нерегулярными пассажирскими перевозками без лицензии.

Объявление о перевозке людей на стадион в селе Бадалово Береговского района было найдено в Telegram. Водитель, получив координаты от анонима, подбирал мужчин в таких населенных пунктах, как Ужгород, Розовка, Минай и Мукачево.

Обвиняемый объяснил, что во время поездки изменил номерные знаки, чтобы избежать штрафов. Он отметил, что обещанных 3,5 тысячи гривен за свои услуги так и не получил.

В суде уклонисты подтвердили, что водитель вез их к границе, чтобы они могли убежать.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным в незаконной переправке мужчин через границу Украины. Ему назначили пять лет лишения свободы.

Напомним, в Чернигове пенсионерка в частных разговорах с соседкой оправдывала российскую агрессию. Суд признал ее виновной и назначил соответствующее наказание.

Также в Харькове состоялся суд над жительницей Изюма, которая сотрудничала с оккупантами.