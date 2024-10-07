Экс-глава Конституционного Суда Украины пересек границу

Сотрудники ГБР. Фото: пресс-служба ГБР

В Украине разоблачена организованная преступная группа, которая незаконно переправила за границу экс-председателя Конституционного Суда. К этой схеме причастны правоохранители.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 7 октября.

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Что известно о схеме

По данным ОГП, в преступную группу входили:

заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области,

сотрудники Государственной пограничной службы.

Как известно, этой противоправной услугой воспользовался бывший глава Конституционного Суда Украины.

По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля.

"При этом полицейский, в соответствии со своей ролью, информировал лиц, пытавшихся незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, осуществлявших перевозку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая незаконное пересечение государственной границы, в том числе ночью.

В свою очередь пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, которых незаконно переправляли через границу.

Какое наказание ждет причастных

В рамках этого уголовного производства бывшему председателю Конституционного Суда Украины доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А правоохранителю и пограничнику по третьей части этой же статьи.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, принимаются меры по избранию мер подозреваемым и привлечению других лиц к уголовной ответственности.

Напомним, недавно пограничники задержали уклониста, который пытался попасть в Польшу, но заблудился и оказался возле Беларуси.

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