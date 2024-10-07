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Переправили за границу экс-главу КС — разоблачена преступная группа

7 октября 2024 11:24
Карина Приходько - Редактор
Экс-глава Конституционного Суда Украины пересек границу
Сотрудники ГБР. Фото: пресс-служба ГБР
Карина Приходько - Редактор

В Украине разоблачена организованная преступная группа, которая незаконно переправила за границу экс-председателя Конституционного Суда. К этой схеме причастны правоохранители.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 7 октября.

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Что известно о схеме

По данным ОГП, в преступную группу входили:

  • заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области,
  • сотрудники Государственной пограничной службы.

Как известно, этой противоправной услугой воспользовался бывший глава Конституционного Суда Украины.

По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля.

"При этом полицейский, в соответствии со своей ролью, информировал лиц, пытавшихся незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, осуществлявших перевозку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая незаконное пересечение государственной границы, в том числе ночью.

В свою очередь пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, которых незаконно переправляли через границу.

Какое наказание ждет причастных

В рамках этого уголовного производства бывшему председателю Конституционного Суда Украины доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А правоохранителю и пограничнику по третьей части этой же статьи.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, принимаются меры по избранию мер подозреваемым и привлечению других лиц к уголовной ответственности.

Напомним, недавно пограничники задержали уклониста, который пытался попасть в Польшу, но заблудился и оказался возле Беларуси.

Также мы писали, что в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

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