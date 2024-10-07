Экс-глава Конституционного Суда Украины пересек границу

Переправили за границу экс-главу КС — разоблачена преступная группа
В Украине разоблачена организованная преступная группа, которая незаконно переправила за границу экс-председателя Конституционного Суда. К этой схеме причастны правоохранители.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 7 октября.
Что известно о схеме
По данным ОГП, в преступную группу входили:
- заместитель начальника одного из райотделов полиции Закарпатской области,
- сотрудники Государственной пограничной службы.
Как известно, этой противоправной услугой воспользовался бывший глава Конституционного Суда Украины.
По данным следствия, организованная группа незаконно переправляла граждан Украины через отдельные пограничные пункты пропуска в Береговском районе Закарпатской области без прохождения обязательного пограничного контроля.
"При этом полицейский, в соответствии со своей ролью, информировал лиц, пытавшихся незаконно выехать из Украины, о способе пересечения границы и координировал действия водителей, осуществлявших перевозку", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранитель лично выезжал в район пограничного пункта, сопровождая незаконное пересечение государственной границы, в том числе ночью.
В свою очередь пограничники не проводили пограничный контроль в отношении лиц, которых незаконно переправляли через границу.
Какое наказание ждет причастных
В рамках этого уголовного производства бывшему председателю Конституционного Суда Украины доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в соучастии с участниками этой организованной группы (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А правоохранителю и пограничнику по третьей части этой же статьи.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, принимаются меры по избранию мер подозреваемым и привлечению других лиц к уголовной ответственности.
Напомним, недавно пограничники задержали уклониста, который пытался попасть в Польшу, но заблудился и оказался возле Беларуси.
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