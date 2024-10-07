Ексголова Конституційного Суду України перетнув кордон

Працівники ДБР. Фото: пресслужба ДБР

В Україні викрили організовану злочинну групу, яка незаконно переправила за кордон ексголову Конституційного Суду. До цієї схеми причетні правоохоронці.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 7 жовтня.

Читайте також:

Що відомо про схему

За даними ОГП, до злочинної групи входили:

заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області,

співробітники Державної прикордонної служби.

Як відомо, цією протиправною послугою скористався колишній Голова Конституційного Суду України.

За даними слідства, організована група незаконно переправляла громадян України через окремі прикордонні пункти пропуску в Берегівському районі Закарпатської області без проходження обов’язкового прикордонного контролю.

"При цьому поліцейський, відповідно до своєї ролі, інформував осіб, які намагалися незаконно виїхати з України, про спосіб перетину кордону та координував дії водіїв, які здійснювали перевезення", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронець особисто виїжджав в район прикордонного пункту, супроводжуючи здійснення незаконного перетину державного кордону, у тому числі вночі.

Своєю чергою прикордонники не проводили прикордонний контроль стосовно осіб, яких незаконно переправляли через кордон.

Яке покарання чекає на причетних

В рамках цього кримінального провадження колишньому голові Конституційного Суду України повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України у співучасті з учасниками цієї організованої групи (ч. 2 ст. 332 КК України). А правоохоронцю та прикордоннику за частиною третьою цієї ж статті.

Наразі ще триває досудове розслідування, вживаються заходи до обрання запобіжних заходів підозрюваним та притягнення інших осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали ухилянта, який намагався потрапити до Польщі, але заблукав і опинився біля Білорусі.

Також ми писали, що в горах Закарпаття ледь не замерзли двоє чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Румунію.