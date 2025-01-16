Денис White Rex Никитин рассказал о препятствиях, которые преодолевали бойцы, чтобы попасть в РДК

Командир РДК Денис White Rex Никитин. Фото: скриншот

Командир Российского добровольческого корпуса Денис White Rex Никитин заявил, что есть немало случаев, когда бойцы перебегают линию фронта или переплывают Днепр, чтобы воевать в рядах РДК. Многие пленные сознательно переходят на сторону Украины.

Об этом Денис Никитин рассказал в интервью Новини.LIVE.

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"Когда я общаюсь с пленными, которые хотят перейти на сторону Украины и сражаться в рядах РДК, я всегда очень внимательно смотрю, чтобы у этого человека был добровольный выбор. Он может оставаться в плену до окончания войны или пойти на обмен. Такая опция есть безусловно. И если он говорит: "Нет, я не хочу быть в лагере, я не хочу назад, я не хочу на обмен, я хочу в РДК", тогда мы начинаем общаться. Я спрашиваю у него об эпизодах его прошлого, хочу понять его мотивацию", — рассказал Никитин.

По его словам, многие пленные принимают решение воевать на стороне Украины.

"Сейчас у нас уже немало историй, когда ребята целенаправленно перебегают линию фронта. Есть дроны, минные поля, колючая проволока, есть Днепр, который некоторые наши бойцы переплывали, чтобы попасть в Российский добровольческий корпус", — отметил основатель РДК.

Он добавил, что для мужчин это очень большой риск, однако они все равно на него идут, чтобы попасть в РДК.

Напомним, что Никитин ответил, кто входит в Российский добровольческий корпус. По его словам, в подразделении есть как мужчины из европейских стран, так и пленные.

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