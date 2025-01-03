Росіянин перейшов на бік України і воює в РДК - новини

Військовий РДК. Фото: Скріншот відео

21-річний росіянин Андрій із республіки Комі, що у складі РФ, перейшов на бік України і наразі воює у складі Російського Добровольчого Корпусу (РДК). З Новини.LIVE він поділився своїм досвідом і розповів, скільки російських військових насправді можуть підтримувати режим Путіна.

Хто такі РДК і чим займаються на території України

З Андрієм ми спілкуємось після підсумкової пресконференції РДК за результатами їх діяльності у війні проти РФ. РДК – військовий підрозділ ЗСУ, який сформувався ще у серпні 2022 року. РДК входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. До його складу входять колишні військові ЗС РФ, ексспівробітники ФСБ і МВС та активісти націоналістичних неформальних рухів. Командиром РДК є Денис Нікітін (Капустін), позивний White Rex.

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РДК. Фото: Новини.LIVE

Бійці даного корпусу відомі своїми рейдами до прикордонних з Україною областей Росії, зокрема на Бєлгородщині. Також брали участь в операції щодо звільнення Вовчанського агрегатного заводу у вересні цього року.

РДК також займаються російськими військовополоненими, які хочуть перейти на бік України. 21-річний Андрій — один із таких.

Військовий РФ перейшов на бік України

Новини.LIVE він розповідає, що у склад російської армії потрапив за доволі дивних обставинами. У минулому він адміністратор одного із російських телеграм-каналів про війну РФ проти України і через це, за його словами, потрапив під тиск Федеральної Служби Безпеки РФ.

"3 місяці знаходився від їх тиском із допомогою силових переконань підписав контракт із 810 бригадою морської піхоти. Через 3 тижні полігону відправили на війну у Курську область, де я й здався у полон 95-й бригаді", — розповідає він.

Курська область. Фото: Генштаб

Каже, що коли потрапив на війну вперше, зрозумів, що йому там не вижити.

"Я коли побачив, що там відбувається, втратив будь-яку надію, що взагалі залишуся живим. Потрапив саме у мʼясні штурми. Нас відправили трьох у розвідку, де стояло ціле укріплення ЗСУ. Там я і здався", — каже він.

Запевняє, що українські військові не чинили проти нього фізичного насильства. Підозрює, що це було через його певний військовий беграунд.

"Я знав подробиці війни і у відповідь на питання "що було у 2014 році?", я не казав, що була Олімпіада. А так багато хто відповідає", — зізнається він.

Молодь РФ вірить у тотальну пропаганду

Опісля Андрія відправили на співбесіду до командира РДК Дениса Рекса, після чого він пройшов курс молодого бійця (КМБ). Каже, що в нього вдома через тотальну пропаганду щодо війни РФ в Україні, в неї починає вірити молодь.

"Ті, з ким я до війни стояв на мітингах проти Путіна, після початку повномасштабної чомусь вже підтримують цю владу. А ще у Росії є програма, за якою кожен, хто приведе з собою ще когось в армію, отримає грошову винагороду. І цим багато хто користується, особливо із силовиків", — запевняє він.

За його словами, 25% військових РФ не підтримує режим Путіна, але в армії вони опинилася через певні обставини.

"Навряд хтось у Росії може щось зробити через цей тотальний режим, тому я би порадив усім їхати, поки вони всі не опинилися на лінії фронту. Не в усіх вийде перейти на бік України, як це сталося у мене. Бо це війна, будь-яка міна, бомба, куля — і все, вас немає", — підсумував хлопець.

Нагадаємо, за даними джерел Новини.LIVE в СБУ у середу, 25 грудня дрони відомства підірвали склад боєприпасів в Ростовській області. Він розташований на полігоні "Кадамовський".

Окрім того, Збройні Сили України в ніч проти середи, 25 грудня, вдарили по розташуванню військових 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області.