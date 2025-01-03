Россиянин перешел на сторону Украины и воюет в РДК - новости

Военный РДК. Фото: Скриншот видео

21-летний россиянин Андрей из республики Коми, находящийся в составе РФ, перешел на сторону Украины и воюет в составе Российского Добровольческого Корпуса (РДК). С Новини.LIVE он поделился своим опытом и рассказал, сколько российских военных действительно могут поддерживать режим Путина.

Кто такие РДК и чем занимаются на территории Украины

С Андреем мы общаемся после итоговой пресс-конференции РДК по результатам их деятельности в войне против РФ. РДК – военное подразделение ВСУ, сформировавшееся еще в августе 2022 года.

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Входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. В его составе — бывшие военные ВС РФ, экс-сотрудники ФСБ и МВД и активисты националистических неформальных движений. Командиром РДК является Денис Никитин (Капустин), позывной White Rex.

РДК. Фото: Новини.LIVE

Бойцы данного корпуса известны своими рейдами в приграничные с Украиной области России, в частности на Белгородщине. Также принимали участие в операции по освобождению Волчанского агрегатного завода в сентябре этого года.

РДК также занимаются российскими военнопленными, желающими перейти на сторону Украины. 21-летний Андрей – один из таких.

Военный РФ перешел на сторону Украины

Новини.LIVE он рассказывает, что в состав российской армии попал при довольно странных обстоятельствах. В прошлом он администратор одного из российских телеграмм-каналов о войне РФ против Украины и поэтому, по его словам, попал под давление Федеральной Службы Безопасности РФ.

"3 месяца находился под их давлением и с помощью силовых убеждений подписал контракт с 810 бригадой морской пехоты. Через 3 недели полигона отправили на войну в Курскую область, где я и сдался в плен 95-й бригаде", — рассказывает он.

Курская область. Фото: Генштаб

Говорит, что когда попал на войну впервые, понял, что ему там не выжить.

"Я когда увидел, что там происходит, потерял всякую надежду, что вообще останусь живым. Попал именно в мясные штурмы. Нас отправили троих в разведку, где стояло целое укрепление ВСУ. Там я и сдался", — говорит он.

Уверяет, что украинские военные не оказывали против него физического насилия. Подозревает, что это было из-за его определенного военного беграунда.

"Я знал подробности войны и в ответ на вопрос "что было в 2014 году?", я не отвечал, что была Олимпиада. А так многие отвечают", — признается он.

Молодежь РФ верит в тотальную пропаганду

Затем Андрея отправили на собеседование к командиру РДК Денису Рексу, после чего он прошел курс молодого бойца (КМБ). Говорит, что у него дома из-за тотальной пропаганды войны РФ в Украине, в нее начинает верить молодежь.

"Те, с кем я до войны стоял на митингах против Путина, после начала полномасштабной почему-то уже поддерживают эту власть. А еще у России есть программа, по которой каждый, кто приведет с собой еще кого-то в армию, получит денежное вознаграждение. И этим много кто пользуется, особенно из силовиков", — уверяет он.

По его словам, 25% военных РФ не поддерживает режим Путина, но в армии они оказались из-за определенных обстоятельств.

"Вряд ли кто-то в России может что-то сделать из-за этого тотального режима, поэтому я бы посоветовал всем уезжать, пока они все не оказались на линии фронта. Не у всех выйдет перейти на сторону Украины, как это произошло у меня. Потому что это война, будь-то какая мина, бомба, пуля — и все, вас нет", — подытожил парень.

Напомним, по данным источников Новости.LIVE в СБУ в среду, 25 декабря дроны ведомства взорвали склад боеприпасов в Ростовской области. Он расположен на полигоне "Кадамовский".

Кроме того, Вооруженные Силы Украины в ночь на среду, 25 декабря, ударили по расположению военных 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.