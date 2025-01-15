Денис White Rex Нікітін розповів, як росіяни опиняються на війні проти України

Засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис White Rex Нікітін. Фото: скриншот

Засновник Російського добровольчого корпусу Денис White Rex Нікітін заявив, що не встигне росіянин порушити закон, як за кілька місяців опиниться на війні проти України. За його словами, траплялись випадки, коли на фронт відправляли прямо із СІЗО або ставили перед вибором — в'язниця чи війна.

Про це Денис Нікітін розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Варто громадянину РФ порушити закон, як за кілька місяців він поїде на війну проти України. Зараз у Росії відправляють на "СВО" навіть не з колонії, а із СІЗО, тобто людина ще навіть не судима, але її вже направляють", — розповів командир РДК.

За словами Нікітіна, практика відправлення ув’язнених на війну вже набула великого масштабу, до того ж використовують різноманітні хитрощі: когось накачують алкоголем, когось підбивають на спір, а когось підставляють.

"Я спілкувався з чоловіками, яких на вулиці зупиняв патруль, починав їх обшукувати і раптово знаходив у їхніх кишенях патрони. Звідки візьмуться у звичайної людини патрони? Йому нема з чого стріляти", — поділився засновник РДК.

Нікітін також додав, що трапляються випадки, коли зі звичайної бійки "роблять" сутичку з правоохоронцем, або коли ув'язненому додають років, при тому, що "сидіти" лишився незначний термін. Тоді чоловіку пропонують вибір — війна чи в'язниця.

Нагадаємо, що Нікітін розповів, які військові входять до РДК та яким чином відбувається набір. За його словами, чоловіків ділять на окремі групи.

Також один із російських військових, який потрапив у полон до ЗСУ, розповів Новини.LIVE про свій шлях до РДК.