Денис White Rex Никитин рассказал, как россияне оказываются на войне против Украины

Основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис "White Rex" Никитин. Фото: скриншот

Основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что не успеет россиянин нарушить закон, как через несколько месяцев окажется на войне против Украины. По его словам, бывали случаи, когда на фронт отправляли прямо из СИЗО или ставили перед выбором — тюрьма или война.

Об этом Денис Никитин рассказал в интервью Новини.LIVE.

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"Стоит гражданину РФ нарушить закон, как через несколько месяцев он поедет на войну против Украины. Сейчас в России отправляют на "СВО" даже не из колонии, а из СИЗО, то есть человек еще даже не судим, но его уже направляют", — рассказал командир РДК.

По словам Никитина, практика отправки заключенных на войну уже приобрела большой масштаб, к тому же используют разнообразные хитрости: кого-то накачивают алкоголем, кого-то подбивают на спор, а кого-то подставляют.

"Я общался с мужчинами, которых на улице останавливал патруль, начинал их обыскивать и внезапно находил в их карманах патроны. Откуда возьмутся у обычного человека патроны? Ему не из чего стрелять", — поделился основатель РДК.

Никитин также добавил, что бывают случаи, когда из обычной драки "делают" стычку с правоохранителем, или когда заключенному добавляют лет, при том, что "сидеть" остался незначительный срок. Тогда мужчине предлагают выбор — война или тюрьма.

Напомним, что Никитин рассказал, какие военные входят в РДК и каким образом происходит набор. По его словам, мужчин делят на отдельные группы.

Также один из российских военных, который попал в плен к ВСУ, рассказал Новини.LIVE о своем пути в РДК.