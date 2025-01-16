Денис White Rex Нікітін розповів про перешкоди, які долали бійці, щоб потрапити до РДК

Командир РДК Денис White Rex Нікітін. Фото: скриншот

Командир Російського добровольчого корпусу Денис White Rex Нікітін заявив, що є чимало випадків, коли бійці перебігають лінію фронту або перепливають Дніпро, щоб воювати в лавах РДК. Багато полонених свідомо переходять на бік України.

Про це Денис Нікітін розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Коли я спілкуюсь із полоненими, які хочуть перейти на бік України і битися в лавах РДК, я завжди дуже уважно дивлюсь, щоб у цієї людини був добровільний вибір. Вона може лишатися в полоні до закінчення війни або піти на обмін. Така опція є безумовно. І якщо вона каже: "Ні, я не хочу бути в таборі, я не хочу назад, я не хочу на обмін, я хочу в РДК", тоді ми починаємо спілкуватись. Я питаю в нього про епізоди його минулого, хочу зрозуміти його мотивацію", — розповів Нікітін.

За його словами, багато полонених приймають рішення воювати на боці України.

"Зараз у нас уже чимало історій, коли хлопці цілеспрямовано перебігають лінію фронту. Є дрони, мінні поля, колючий дріт, є Дніпро, який деякі наші бійці перепливали, щоб потрапити до Російського добровольчого корпусу", — зазначив засновник РДК.

Він додав, що для чоловіків це дуже великий ризик, проте вони однаково на нього йдуть, щоб потрапити до РДК.

Нагадаємо, що Нікітін відповів, хто входить до Російського добровольчого корпусу. За його словами, у підрозділі є як чоловіки з європейських країн, так і полонені.

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