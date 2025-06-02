Переговоры Украины и России в Стамбуле - что известно

Здание в Стамбуле, где будут проходить переговоры между Украиной и РФ. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Известно, что обе делегации уже прибыли во дворец в Стамбуле, где должна состояться встреча.

Об этом с места события рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире День.LIVE.

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По информации журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, второй раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Турции должен был начаться в 13:00 (по киевскому времени), однако по состоянию на 13:30 встреча еще не началась.

Однако обе делегации уже прибыли во дворец в Стамбуле, где должна состояться встреча. На месте также присутствует большое количество СМИ, среди которых и российские пропагандистские медиа.

Кроме того, по информации источников Новини.LIVE, глава украинской делегации Рустем Умеров в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ранее СМИ сообщали, что именно Фидан возглавит переговоры Украины и РФ в Стамбуле.

Как известно, представителей Великобритании, Франции или Германии на переговорах нет.

Ранее мы информировали, что делегации Украины и Турции уже прибыли во дворец Чираган в Стамбуле, где будет проходить встреча.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил ожидания от переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня.