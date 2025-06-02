Переговори України та Росії в Стамбулі — що відомо

Перемовини України та РФ — яка наразі обстановка в Стамбулі
У понеділок, 2 червня, в Стамбулі відбудеться другий раунд перемовин між Україною та Росією. Відомо, що обидві делегації вже прибули до палацу в Стамбулі, де має відбутися зустріч.
Про це з місця події розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі День.LIVE.
Переговори України та РФ — яка ситуація у Стамбулі
За інформацією журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, другий раунд перемовин між Україною та Росією за посередництва Туреччини мав розпочатися о 13:00 (за київським часом), однак станом на 13:30 зустріч ще не почалась.
Однак обидві делегації вже прибули до палацу в Стамбулі, де має відбутися зустріч. На місці також присутня велика кількість ЗМІ, серед яких і російські пропагандистські медіа.
Крім того, за інформацією джерел Новини.LIVE, глава української делегації Рустем Умєров у Стамбулі зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Раніше ЗМІ повідомляли, що саме Фідан очолить переговори України та РФ у Стамбулі.
Як відомо, представників Британії, Франції чи Німеччини на переговорах немає.
Раніше ми інформували, що делегації України та Туреччини вже прибули до палацу Чираган у Стамбулі, де відбуватиметься зустріч.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський озвучив очікування від переговорів у Стамбулі у понеділок, 2 червня.
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