Переговоры России и США — о чем будут говорить

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Уже в четверг, 10 апреля, в Стамбуле пройдут новые переговоры между Россией и США. Кремль намерен поднять вопрос восстановления прямого авиасообщения с Америкой.

Об этом сообщил посол России в США Александр Дарчиев, передает Sky News.

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Прямые авиарейсы между США и Россией, а также со многими другими странами, были прекращены после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В то же время Дарчиев отметил, что возобновление полетов поможет "стимулировать бизнес и облегчить жизнь обычным людям по обе стороны океана".

Кроме того, российский посол подчеркнул, что Россия готова к "серьезному разговору" о возвращении конфискованной российской дипломатической собственности в США.

Речь идет о двух комплексах — в Мэриленде и на Лонг-Айленде, которые были захвачены американскими властями еще в 2016 году, после того, как президент Барак Обама выслал 35 российских дипломатов из-за подозрений в их причастности к хакерским атакам и попытке вмешательства в президентские выборы в США.

С тех пор Россия неоднократно требовала возвращения этой собственности, а в ответ захватила дипломатические объекты США вблизи Москвы.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что в США не исключают, что против России могут ввести новые санкции.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что как Киев, так и Москва проявляют стремление достичь мирной договоренности и переговорный процесс продолжается.