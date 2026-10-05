Переход на зимнее время в 2026 году: когда в Украине наступает зимнее время

Люди на улицах города. Фото: Новини.LIVE

В октябре украинцы снова будут жить по зимнему времени. Сезонный переход по-прежнему действует, поскольку законопроект об отмене перевода часов, принятый Верховной Радой Украины в 2024 году, так и не вступил в силу. В этом году смена времени состоится по действующим правилам в конце месяца.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда переводят часы в 2026 году

Переход состоится в ночь с субботы 24 на воскресенье 25 октября. В 04:00 по киевскому времени часы нужно будет перевести на один час назад — на 03:00.

Из-за этого сутки фактически станут длиннее на час, поэтому люди получат дополнительный час отдыха.

На смартфонах, компьютерах и других устройствах с функцией автоматической настройки времени изменение произойдет автоматически. Механические часы и некоторые устройства без подключения к сети придется настроить вручную.

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Как смена времени влияет на организм

Переход на другой режим может временно нарушить циркадный ритм. В первые дни люди могут испытывать сонливость, усталость, трудности с засыпанием или пробуждением, а также проблемы с концентрацией.

Трудности с адаптацией могут возникнуть у детей, пожилых людей и тех, кто привык к четкому режиму дня.

После смены времени полезно соблюдать стабильный график сна и чаще бывать на дневном свете. Вечером стоит не злоупотреблять кофеином и уделять время без гаджетов перед сном.

Почему в Украине до сих пор переводят часы

Сезонная смена времени сохраняется из-за того, что законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине» до сих пор не вступил в силу. Верховная Рада приняла его 16 июля 2024 года, а 21 августа документ направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. На данный момент в парламентской карте законопроекта он остается на этом этапе. Документ предусматривает отказ от сезонного перехода и установление единого времени на территории Украины.

Что изменится после перехода

После октябрьского перехода Украина перейдет с UTC+3 на UTC+2. Это будет означать, что утром будет светлеть раньше, но темнеть вечером также раньше.

Именно вечернее изменение освещения является одной из причин, по которым продолжается дискуссия вокруг сезонного времени. Вопрос об окончательной отмене перевода часов остается нерешенным.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что адаптацию к новому графику можно начать примерно за неделю до смены времени. Для этого рекомендуется постепенно корректировать режим сна — сдвигать время отхода ко сну на 15–20 минут, а вместе с ним, при необходимости, менять время пробуждения и приёмов пищи.

Также Новини.LIVE писали, что переход на зимнее время потенциально может повлиять на вечернее потребление электроэнергии и несколько снизить пиковую нагрузку на энергосистему. В то же время ситуация в украинской энергетике в гораздо большей степени зависит от состояния поврежденных генерирующих объектов и доступности маневровых мощностей.