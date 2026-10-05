Переведення годинника 2026: коли в Україні зимовий час

Люди на вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

У жовтні українці знову житимуть за зимовим часом. Сезонний перехід досі діє, оскільки законопроєкт про скасування переведення годинників, ухвалений Верховною Радою України у 2024 році, так і не набув чинності. Цьогоріч зміна часу відбудеться за чинними правилами наприкінці місяця.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Коли переводять годинники у 2026 році

Перехід відбудеться в ніч із суботи 24 на неділю 25 жовтня. О 04:00 за київським часом годинники потрібно буде перевести на одну годину назад — на 03:00.

Через це доба фактично стане довшою на годину, тому люди отримають додаткову годину відпочинку.

На смартфонах, комп'ютерах та інших пристроях із налаштуванням автоматичного часу зміна відбудеться автоматично. Механічні годинники та деякі пристрої без підключення до мережі доведеться налаштувати вручну.

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Як зміна часу впливає на організм

Перехід на інший режим може тимчасово збити циркадний ритм. У перші дні люди можуть відчувати сонливість, втому, складнощі із засинанням або пробудженням, а також проблеми з концентрацією.

Найважче адаптація може проходити у дітей, людей похилого віку та тих, хто звик до чіткого режиму дня.

Після зміни часу корисно зберігати стабільний графік сну й частіше бувати при денному світлі. Увечері варто не зловживати кофеїном і давати собі час без гаджетів перед сном.

Чому в Україні досі переводять годинники

Сезонна зміна часу зберігається через те, що законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" досі не набув чинності. Верховна Рада ухвалила його 16 липня 2024 року, а 21 серпня документ направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Наразі в парламентській картці законопроєкту він залишається на цьому етапі. Документ передбачає відмову від сезонного переходу та встановлення єдиного часу на території України.

Що зміниться після переходу

Після жовтневого переведення Україна перейде з UTC+3 на UTC+2. Це означатиме, що вранці світатиме раніше, але темнітиме ввечері також раніше.

Саме вечірня зміна освітлення є однією з причин, через які дискусія навколо сезонного часу триває. Питання про остаточне скасування переведення годинників залишається невирішеним.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що адаптацію до нового графіка можна почати приблизно за тиждень до зміни часу. Для цього рекомендують поступово коригувати режим сну — зміщувати час відходу до сну на 15–20 хвилин, а разом із ним за потреби змінювати час підйому та прийомів їжі.

Також Новини.LIVE писали, що перехід на зимовий час потенційно може вплинути на вечірнє споживання електроенергії та дещо зменшити пікове навантаження на енергосистему. Водночас ситуація в українській енергетиці значно більше залежить від стану пошкоджених генеруючих об'єктів і доступності маневрових потужностей.