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Переход на зимнее время: куда крутить стрелки 25 октября

Ua ru
3 октября 2026 17:32
Переход на зимнее время в 2026 году: когда и на сколько переводить стрелки
Девушка с часами. Фото: Magnific

Осенью 2026 года Украина, как обычно, перейдет с летнего времени на зимнее. Несмотря на дискуссии об отмене сезонного перевода часов, действующие правила остаются без изменений. Переход на зимнее время состоится в ночь на воскресенье, 25 октября. В соответствии с действующим законодательством, часы в Украине переводят в последнее воскресенье октября.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Куда переводить стрелки 25 октября

В 04:00 утра стрелки часов нужно будет перевести назад на один час — на 03:00. То есть осенью стрелки поворачивают назад, а не вперед. Благодаря такому переходу на зимнее время сутки фактически станут длиннее на один час. Таким образом, украинцы получат дополнительный час для сна или отдыха.

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Девушка в постели. Фото: Magnific

В то же время владельцам современных устройств не обязательно менять время вручную. Смартфоны, планшеты, смарт-часы и компьютеры могут автоматически перевести часы, если в настройках включена автоматическая смена часового пояса и даты.

А вот механические настенные часы, будильники и некоторые старые электронные устройства нужно будет перевести самостоятельно. В ночь перехода на зимнее время на них следует установить 03:00 вместо 04:00.

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Вопрос об отмене сезонного перевода времени в Украине обсуждается уже несколько лет. В июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект № 4201, который предусматривал прекращение перевода часов.

Согласно замыслу, после последнего осеннего перехода Украина должна была остаться на зимнем времени и больше не возвращаться к летнему. Однако закон так и не вступил в силу. Поэтому в 2026 году украинцы продолжат переводить часы дважды в год.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время, а часы в 04:00 переведут на час назад. Чтобы легче адаптироваться к новому графику, режим сна рекомендуется постепенно менять примерно за неделю до перевода.

Как сообщали Новини.LIVE, переход Украины на зимнее время может несколько снизить вечернюю пиковую нагрузку на энергосистему и необходимость в ограничениях потребления. В то же время основными проблемами энергетики остаются поврежденные генерирующие мощности и дефицит маневровой генерации.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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